Retrospectiva JD1 2023: Relembre os principais eventos que aconteceram em MS este ano

O ano de 2023 foi marcado por muitos eventos, shows, gravação de novela e visitas de famosos em Mato Grosso do Sul. Grandes festivais também foram realizados, fomentando e fortalecendo a cultura no Estado.

Confira os princiais eventos que marcaram MS e a Capital Sul-mato-grossense:

Expogrande 2023 - Clássico para os Campo-grandenses, em 2023 a feira agropecuária voltou para o Parque Laucídio Coelho, onde foi realizado de 13 a 23 de abril. Entre as atrações musicais, se apresentaram Ana Castela, César Menotti e Fabiano, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Alok, Diego e Victor Hugo, George Henrique e Rodrigo, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio e Gustavo Mioto.

Para receber os visitantes e os shows, a Acrissul investiu R$ 500 mil na reforma da estrutura do parque, com a instalação de food trucks e outras melhorias. Segundo um balanço, foi registrado um faturamento interno de R$ 110 milhões, incluindo um público visitante de 102, 8 mil pessoas em 11 dias de feira. A 83ª edição da Expogrande foi considerada a maior exposição dos últimos anos.

Gravação da novela das 21h - Gravada em Deodápolis, a 264 quilômetros de Campo Grande, o primeiro capítulo da novela Terra e Paixão foi ao ar em 8 de maio deste ano. Ao som de "Sinônimos", parceria de Chitãozinho e Xororó e Zé Ramalho, a trama conta a história de uma jovem professora que se vê sozinha com o filho e precisa recomeçar a vida após o assassinato do marido durante uma tentativa de invasão das terras provocada pelo maior produtor rural da região.

Ambientada na fictícia Nova Primavera, a trama tem como cenário principal as grandes plantações, repletas de modernidade e tecnologia, com toda a diversidade do universo rural. Escrita por Walcyr Carrasco, o elenco da produção conta com as participações de Bárbara Reis, Johnny Massaro, Cauã Reymond, Glória Pires, Tony Ramos, Agatha Moreira, Paulo Lessa e Débora Falabella nos papéis principais, que estiveram em Mato Grosso do Sul para as gravações e desfrutarem um pouco do Esta do.

Festival de Inverno de Bonito - O FIB atraiu 100 mil pessoas durante os cinco dias de evento. Música, literatura, arte, moda, gastronomia e empreendedorismo fizeram a cidade que é point do ecoturismo brasileiro pulsar cultura. Entre os shows, Paulinho Moska e Maria Gadú, Fafá de Belém, Iza, Emicida e Trio Parada Dura se apresentaram no Palco das Águas. O slogan deste ano foi "onde a arte inspira, a natureza respira".

De 23 a 27 de agosto, a cidade viu o número de pessoas se multiplicar. Uma das novidades deste ano foi o 'Festival Bonitinho', que promoveu a participação das famílias por meio de uma programação voltada para as crianças, como Palavra Cantada e Mundo Bita.

Outro foco do FIB 2023 foi a inclusão, com um espaço dedicado exclusivamente a pessoas com deficiência em frente ao palco e Libras (Língua Brasileira de Sinais) durante as apresentações.

Festival América do Sul - O 16º Festival América do Sul – Pantanal foi realizado de 9 a 12 de novembro, no município de Corumbá. Tradicional, o evento reuniu bandas brasileiras e de outros países da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Bolívia. Os shows, assim como as outras atividades, foram todos gratuitas.

O público, de diversas regiões, puderama curtir shows do cantor Amado Batista, Criolo, Frejat e Neguinho da Beija-Flor. Além de diversas outras atrações regionais de música, dança e arte. O evento é uma organização do Governo do Estado e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

MS Ao Vivo - Pelo menos um domingo de cada mês foi marcado por muita música boa na Capital. Isso porque o Festival MS Ao Vivo trouxe vários nomes da música brasileira para um show gratuito no Parque das Nações Indígenas. As atrações deste ano foram Natiruts, Anavitória, Rubel, e Criolo. A cantora Simone também era uma das atrações confirmadas, mas devido ao mau tempo no dia do evento, o show precisou ser adiado.

Os shows foram todos gratuitos. O evento, antigo “MS Canta Brasil”, é uma iniciativa do SEC MS, junto à FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

Shows - Esse ano foi marcado por muita música mesmo! Além dos festivais, shows de outros cantores também foram realizados durante o ano, em Campo Grande. O 'rei' Roberto Carlos se apresentou na Capital em junho, tornando uma noite inesquecível. Também agitaram a galera, a dupla sertaneja Hugo & Guilherme, com participação de Léo Santana, Tardezinha do Thiaguinho, gravação de DVD da dupla consagrada Bruno & Marrone, show do Seu Jorge, Roupa Nova, Marisa Monte, Flora Matos, Onze 20, Froid, Adriana Calcanhoto, Osvaldo Montenegro, Grupo Revelação, Falcão, e o mais recente, realizado neste mês de dezembro, da cantora Pitty.

Famosos que vieram para o Estado - Além do ator Cauã Reymond que fez sucesso nas ruas do interior de MS, a atriz Dira Paes também curtiu as belezas naturais do Estado este ano. Os globais como Agatha Moreira e Rodrigo Simas também foram flagrados passeando por aqui. O ator Klebber Toledo também foi mais um deles. Outra convidada 'pra lá de especial' que visitou o Estado em 2023 foi a Juma da primeira versão de Pantanal: a atriz Cristiana Oliveira, que chegou a visitar o Bioparque Pantanal na Capital.

