Retrospectiva JD1 2023: Os assuntos mais "afiados" na boca do povo este ano

Você se lembra das principais notícias que ficaram na boca do povo este ano? O Retrospectiva JD1 2023 finaliza a série de lembranças do ano com as notícias que deram o que falar no país e no estado, e que não saíram da boca do povo.

Confira as histórias mais comentadas:

Caso Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela protagonizou uma história impactante sobre o rompimento da relação com os pais devido a questões financeiras e de patrimônio, em agosto deste ano.

Os pais eram administradores de sua carreira desde a infância e mesmo após a sua maioridade, continuavam a controlar tudo. Ela revelou que abriu uma auditoria contra a mãe para apurar sobre decisões financeiras, na qual ela não era informada, como a suposta venda de sua mansão em Orlando (EUA).

A atriz dependia de autorização para tudo, até mesmo para comprar um milho na praia. Inclusive, essa foi uma das polêmicas mais comentadas pelo brasileiro, ao divulgar que ela recebia uma mesada dos pais, mostrando um aúdio pedindo dinheiro para comprar milho durante uma ida à praia. A notícia viralizou.

Mas em Campo Grande, tivemos algo inusitado: o empresário André Kodjaoglanian, de 31 anos, surpreendeu e fez uma tatuagem do "milho da discórdia". Relembre a notícia.

Acidente Kayky Brito

O acidente gravíssimo que o ator Kayky Brito sofreu, em setembro deste ano, chocou os brasileiros. Ao atravessar uma avenida movimentada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ator foi atropelado tendo politraumas pelo corpo e traumatismo craniano, ficou na UTI por cerca de 20 dias.

A polêmica, no entanto, foram as informações (mostradas em gravação de câmeras de segurança) de que no dia do acidente ele estava ingerindo bebida alcóolica, sem a esposa e tentando "flertar" com uma garota, acompanhado do amigo Bruno de Luca, que foi embora logo após o acidente, sem prestar nenhum socorro ao amigo.

A notícia "deu pano pra manga" e repercutiu por semanas, com as atualizações sobre as investigações.

Filme Barbie

A estreia do filme 'Barbie', em julho deste ano, causou o maior alvoroço, tanto na pré-estreia, já que o investimento em marketing foi de cerca de US$ 100 milhões, quanto depois do lançamento. Os cinemas de todo o mundo ficaram lotados e ultrapassou US$ 1 bilhão de bilheteria.

As críticas foram diversas: tanto mostrando a Barbie como uma nociva construção de imagem da mulher perfeita, quanto exaltando sua função no empoderamento feminino, além de críticas sobre ser um filme feminista, que inverte o papel da mulher.

Em Campo Grande, teve reportagem sobre uma colecionadora que acumula 70 exemplares em sua coleção.

Sexo no carro

Alguns casais fomentaram as fofocas em Campo Grande, viralizando nas redes sociais, após serem flagrados em momento íntimo, em público. Em maio deste ano, um casal foi flagrado fazendo sexo dentro do carro, às 7h, no Bairro Chácara Cachoeira. O casal respondeu por crime de ato obsceno.

Outro caso de sexo no carro aconteceu na Avenida Cônsul Assaf Trad, próximo ao local onde acontecia o show da dupla sertaneja Hugo e Guilherme.

E teve casal menos tímido que fez sexo do lado de fora do carro, o homem estava nu, encostado na porta do carro. O caso aconteceu no bairro Jardim Imá e o vídeo filmado por uma moradora da região que levava sua filha para uma cuidadora, viralizou.

Chá Revelação da Rena

Outro assunto muito comentado em Campo Grande, foi o chá revelação do bebê do Sr. e Sra. Rena. Depois do casal Rena realizar o casamento com um público de 20 mil pessoas, eles foram para a lua de mel conhecer as belezas do estado, e anunciaram a gravidez, com convite para o chá revelação.

O evento inusitado, idealizado pela Prefeitura, contou com um pocket show, com direito a bailarinos, cantores ao vivo e efeitos especiais.

Realizado em outubro, na semana das crianças, o evento teve a presença de mais de 5 mil pessoas e o resultado foi que o bebê é um menino.

Melhores do ano Fake

No início do ano, um perfil fake iniciou uma premiação em que divulgava os "melhores do ano de 2022', em Mato Grosso do Sul. Porém, era um golpe, pois se tratava de uma empresa 'fantasma' que pedia dinheiro em troca de dar a premiação, além de solicitar um formulário para as pessoas preencherem e após isso, a conta era hackeada.

Um especialista comentou sobre o caso em uma reportagem feita pelo JD1 Notícias.

Onda de Calor

A onda de calor atingiu todo o país, como no Rio de Janeiro, onde a sensação térmica chegou a 58,5º C. Em Mato Grosso do Sul também houve recorde de calor, chegando a 43ºC em Porto Murtinho, com sensação de 48º C, uma das maiores do estado.

O alerta do Inmet começou em setembro e até dezembro deste ano, houve alguns períodos de ondas de calor em Mato Grosso do Sul. Os registros de baixa umidade relativa do ar também bateram recorde no estado.

