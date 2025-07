Reunião articula primeira edição da 'Ação Cidadania', do #TodosPorElas

Representantes de mais de 90 instituições públicas e privadas se reuniram nesta terça-feira (15), no Salão Pantanal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), para alinhar os últimos preparativos da primeira edição da Ação Cidadania #TodosPorElas – Pelo Fim do Feminicídio, que acontecerá neste sábado (19).

O evento será realizado das 8h às 17h, no Parque Jacques da Luz, no Bairro Moreninhas, em Campo Grande.

A reunião foi conduzida pela desembargadora Jaceguara Dantas e contou com a presença da primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel e da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, além de lideranças femininas da região.

O encontro reforçou o compromisso coletivo de entidades estaduais, municipais e da sociedade civil para o combate à violência contra a mulher e a promoção da cidadania.

De acordo com Mônica Riedel, o projeto "Todos por Elas" ganhará força com esse grande evento.

“A política de combate à violência contra a mulher não é só uma questão de segurança pública, é transversal. Precisamos garantir dignidade com acesso à saúde, cidadania, esporte e outros serviços. Por isso, começamos por um bairro populoso e carente como as Moreninhas. A ideia é replicar para outros bairros e cidades”, destacou.

A escolha do bairro se deu pela alta densidade populacional e carência de acesso a serviços públicos. Ao todo, serão ofertados mais de 300 atendimentos concentrados, com serviços organizados por área de atuação — saúde, educação, cidadania, assistência social e jurídica — de forma a otimizar o acesso da população.

Entre os serviços disponíveis estarão a emissão de documentos como RG, CPF e título de eleitor, orientações sobre aposentadoria, atendimentos de saúde e bem-estar, Justiça do Trabalho, além de rodas de conversa, ações educativas e atividades culturais.

Para facilitar o acesso das mulheres, haverá um espaço exclusivo para cuidado de crianças, permitindo que as mães realizem os atendimentos com tranquilidade.

Um dos destaques da programação será o campeonato de futebol feminino, com arbitragem também feminina. Já na entrada do evento, pelo portão principal do parque, cada participante receberá uma pulseira que dará acesso a sorteios durante o dia.

A segurança pública também estará presente para garantir a tranquilidade do evento.

A ação será realizada por meio de uma parceria entre o Sistema Fiems, TV Morena, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Campo Grande e demais instituições. A Assembleia Legislativa, inclusive, disponibilizará 600 tickets de almoço para as equipes que estarão em serviço.

Na próxima sexta-feira (18), haverá uma última reunião técnica no local do evento com os parceiros, para revisar a logística, entrega de camisetas e tickets alimentação para quem vai trabalhar no evento, além de definir os posicionamentos finais de cada equipe.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também