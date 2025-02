Ricoleta Buffet tem novo espaço em área nobre da Capital

O Ricoleta Buffet agora tem um espaço exclusivo para eventos no Chácara Cachoeira. Conhecido por quem já frequentou festas de grande porte em Campo Grande, a empresa que atua desde 2011 com cardápios sofisticados, passa a contar com um salão de estrutura de qualidade, em um dos bairros mais nobres da Capital.

Sob a liderança do empresário Júlio Valensuela, o Ricoleta Buffet já se destaca por oferecer eventos personalizados, pensando nos detalhes para transformar celebrações em momentos exclusivos, seja casamentos, festas de 15 anos, e até mesmo uma celebração corporativa de grandes empresas da Capital Sul-mato-grossense.

Localizado na Rua Dr. Michel Scaff, a capacidade do salão comporta até 250 pessoas. Atualmente, o ambiente está sendo reformulado, mas Júlio já adianta que os clientes podem esperar conforto e requinte, além de uma estrutura diferente do que se encontra na Cidade, tendo em vista a proposta de um espaço personalizado.

Climatizado, o salão é equipado com cadeiras Tiffany, e tem um layout flexível que permite inúmeras composições de acordo com o que o cliente precisar, desde grandes festas a celebrações mais intimas.

"Nosso local está situado em uma área privilegiada no bairro Chácara Cachoeira, próximo ao Shopping Campo Grande. O ambiente é climatizado, garantindo conforto aos presentes, composto por mesas para oito convidados, todas com toalhas de Jacquard. Um jardim moderno e elegante na entrada do espaço. Além disso, disponibilizamos segurança na recepção, tudo para garantir a tranquilidade dos convidados", detalhou Júlio ao JD1.

Mesmo ainda em etapa de finalização, o espaço de eventos do Ricoleta Buffet já está com a agenda 2025 aberta. Aqueles que quiserem garantir seu evento no novo salão de festas da Capital, até o dia 28 de fevereiro poderão assinar contratos com a possibilidade de parcelar em até 10x sem juros. Orçamentos podem ser feitos pelo número WhatsApp (67) 99222-6700.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também