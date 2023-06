Devido doença autoimune, família faz rifa para tratamento de Gustavo na Capital

O pequeno Gustavo Romeiro da Silva, de 9 anos, está passando por momentos difíceis após receber o diagnóstico de uma doença autoimune, há dois meses. Sem condições para arcar com o tratamento e medicamentos, familiares e amigos estão organizando uma rifa para arrecar dinheiro.

Ao JD1, o pai do menino, Renato Paulo, detalhou que o custo estimado para o tratamento do filho está custando em torno de R$ 1,5 mil a R$ 2 mil. "Eu e a mãe dele e nossas famílias estamos com essa rifa para levantar esse dinheiro. Tudo pela vida do nosso filho", disse ele.

O valor da rifa custa R$ 25,00 cada nome. O felizardo que ajudar na causa e for sorteado, poderá escolher entre um celular ou o valor em dinheiro de mil reais.

Para aqueles que quiserem e puderem contribuir, basta escolher um nome da rifa e realizar o pagamento por meio do PIX, chave: 561.822.871-87 e entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99345-2385 para informar o nome escolhido. Doações de qualquer valor também são bem-vindas. Ajude nesta causa!

