São tantas emoções: Roberto Carlos fará show em Campo Grande

"Eu tenho tanto pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer..." O show de Roberto Carlos foi confirmado em Campo Grande. O grande show está marcado para o mês de junho, próximo ao Dia dos Namorados. A venda de ingressos está prevista para iniciar já na próxima semana.

Quem é fã do Rei, sabe que ele é supersticioso, e com isso, ainda não foi revelada a data da apresentação que fará na Capital. A produção local do evento também manteve o mistério respeitando o contrato. O show será no Ginásio Guanandizão.

Vale lembrar que Roberto Carlos se apresentou em Campo Grande pela última vez em agosto de 2019, antes da pandemia. O show aconteceu no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês. Já em 2015, o cantor esteve no Guanandizão emocionando a plateia e cantando para diversas gerações.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também