'Rosa de Saron' e 'Colo de Deus' farão shows gratuitos em evento católico na Capital

A 'Jornada Estadual da Juventude' está marcada para acontecer no dia 26 de novembro deste ano, em Campo Grande. Com missas e muita adoração a Deus, as atrações principais do congresso serão as bandas Rosa de Saron e Colo de Deus. O evento será realizado no Ginásio Guanandizão, e a entrada é gratuita.

Para participar de toda a programação e assistir aos show das bandas, é necessário se inscrever no site.

Além dos grupos católicos Colo de Deus e Rosa de Saron, a JEJ-MS contará com apresentações do DJ Alan Nunes e da Fraternidade São João Paulo II.

Vale destacar apesar de o evento ser gratuito, o local contará com praça de alimentação com valores diversos.

Jornada Estadual da Juventude MS

É um evento em que a juventude católica de Mato Grosso do Sul se reúne em presença e oração com toda a Igreja. Este ano, o tema será "Corações ardentes, pés a caminho".

O encontro religioso está marcado para o dia 26 de novembro, com abertura dos portões às 7h30 e previsão de encerramento para às 19h30.

"Teremos pregações, Missa, confissões, stands vocacionais e profissionais, Adoração Eucarística, oficinas diversas e muita alegria para nossa juventude", afirmou a organização.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também