Safari Burger & Grill celebra 15 anos com noite de rock e blues em Campo Grande

O Safari Burger & Grill, referência em hambúrguer artesanal e um dos pontos mais tradicionais da cena gastronômica de Campo Grande, comemora seus 15 anos de história em 2025.

Para celebrar, a casa prepara uma festa especial no próximo sábado (6), das 17h às 23h30, reunindo boa música, comida de qualidade e muita animação.

A programação musical contará com três bandas de destaque: Pré Potentes, Tonho Sem Medo e Coquetel Blue, que prometem levar ao público clássicos do rock e do blues.

Nos intervalos, a trilha sonora ficará por conta do DJ Jackson Seballo, garantindo pista cheia até o fim da noite.

Além dos shows, o evento será uma oportunidade para saborear os pratos que consagraram o Safari Burger ao longo dos anos: hambúrgueres artesanais, fritas crocantes, chope gelado e drinques especiais.

Para a ocasião, os organizadores prepararam preços promocionais, tornando a celebração acessível a todos os fãs da casa.

Serviço

Safari Burger & Grill – 15 anos

Data: 06/09/2025 (sábado)

Horário: 17h às 23h30

Local: Rua José Antônio Pereira, 1870 – Campo Grande/MS

Ingressos limitados: disponíveis pelo Sympla

Código promocional: SAFARI15 garante desconto na compra antecipada

