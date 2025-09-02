Safari Burger & Grill celebra 15 anos com noite de rock e blues em Campo Grande

O Safari Burger & Grill, referência em hambúrguer artesanal e um dos pontos mais tradicionais da cena gastronômica de Campo Grande, comemora seus 15 anos de história em 2025.
Para celebrar, a casa prepara uma festa especial no próximo sábado (6), das 17h às 23h30, reunindo boa música, comida de qualidade e muita animação.
A programação musical contará com três bandas de destaque: Pré Potentes, Tonho Sem Medo e Coquetel Blue, que prometem levar ao público clássicos do rock e do blues.
Nos intervalos, a trilha sonora ficará por conta do DJ Jackson Seballo, garantindo pista cheia até o fim da noite.
Além dos shows, o evento será uma oportunidade para saborear os pratos que consagraram o Safari Burger ao longo dos anos: hambúrgueres artesanais, fritas crocantes, chope gelado e drinques especiais.
Para a ocasião, os organizadores prepararam preços promocionais, tornando a celebração acessível a todos os fãs da casa.
Serviço
Safari Burger & Grill – 15 anos
Data: 06/09/2025 (sábado)
Horário: 17h às 23h30
Local: Rua José Antônio Pereira, 1870 – Campo Grande/MS
Ingressos limitados: disponíveis pelo Sympla
Código promocional: SAFARI15 garante desconto na compra antecipada
