Samba no pé: Feijoada Tamojunto celebra 10 anos com show do grupo Clareou

Solidariedade e samba vão 'dar o tom' da 10ª edição da Feijoada Tamojunto, que acontece no dia 9 de agosto, a partir das 11h45, no Ondara Palace, em Campo Grande (MS). Com a participação especial do grupo Clareou, o evento promete reunir amigos, parceiros e a comunidade em um dia de música, integração e apoio a causas sociais.

Mais do que um almoço festivo, a feijoada é considerada um movimento de solidariedade que, há uma década, transforma a arrecadação em ações que impactam diretamente pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é organizada pelo Instituto Tamojunto, formado por 128 voluntários de diferentes áreas que, ao longo do ano, desenvolvem projetos sociais como distribuição de alimentos, roupas, materiais escolares e apoio a instituições e comunidades em situação emergencial.

A programação deste ano traz como atração principal o grupo Clareou, conhecido nacionalmente por sucessos que misturam samba, romantismo e alegria. Além da apresentação musical, o evento contará com feijoada completa, música ao vivo e momentos de confraternização que mantêm o espírito de solidariedade que marca o trabalho do Instituto Tamojunto.

Os ingressos já estão à venda com os integrantes do Instituto ou pelo telefone/WhatsApp (67) 99221-6402.

Serviço:

10ª Feijoada Tamojunto

Data: 9 de agosto de 2025 (sábado)

Horário: a partir das 11h45

Local: Ondara Palace – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464, Jardim Veraneio, Campo Grande/MS

Atração principal: Grupo Clareou

Ingressos: com os voluntários ou pelo WhatsApp (67) 99221-6402

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também