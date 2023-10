Sebrae reúne pequenos negócios em 1º Festival de Empreendedorismo de MS

Começou nesta quinta-feira (5), o 1º Festival de Empreendedorismo de Mato Grosso do Sul, o Empreendefest. Com nomes renomados do mercado como Martha Gabriel, Marcos Piangers, Diego Ribas e Natalia Beauty, e mais de 80 expositores, o evento gratuito está acontecendo no Bosque Expo, em Campo Grande. Ao todo, quase 10 mil pessoas estarão participando do Festival.

O Empreendefest, realizado pelo Sebrae-MS, acontece segue com programações até esta sexta-feira (6), das 14h às 20h. O evento conta com atrações culturais, mais de 80 expositores com produtos e serviços de diversos segmentos e com muita inovação para os pequenos negócios.

O JD1 esteve na cerimônia de abertura do Empreendefest para conferir de perto as experiências proporcionadas pelo evento. No espaço, os visitantes podem percorrer o Palco Sebrae Startups, Espaço com expositores, Arena Business e Arena Games, além da Sala de Oportunidades. O governador Eduardo Riedel esteve presente no local, falando sobre a importância do pequeno negócio para MS. Confira:



Entre os palestrantes do primeiro dia de evento, às 18h30, estará Martha Gabriel - top 100 professores experts em tecnologia no mundo, referência nas áreas de estratégias digitais de negócios, tendências e inovação. Logo depois, às 20h, será a Marcos Piangers - autor do best-seller O Papai é Pop com mais de 500 mil cópias vendidas, com experiência na Rede Globo.

Já no segundo e último dia de evento, para ministrar uma das palestras, às 18h30, o convidado será Diego Ribas - comentarista e ex-futebolista brasileiro pelos maiores clubes de futebol. Em seguida, às 20h, será a vez de Natalia Beauty - uma das mulheres mais influentes do mercado de beleza, fundadora do Natalia Beauty Group, presente em mais de 10 países, com faturamento de R$ 30 milhões.

SOBRE O EMPREENDEFEST

À reportagem, o Sebrae-MS detalhou que, de acordo com dados da Receita Federal de 2023, consultados por eles, 30% do PIB brasileiro (Produto Interno Bruto) é gerado pelas micro e pequenas empresas. Destacando que, 72% dos empregos criados no país, no primeiro semestre do ano passado, estavam concentrados nesse segmento.

Em Mato Grosso do Sul, entre janeiro e julho deste ano, foram gerados 17.359 empregos em MPES (Micro e Pequenas Empresas). Em julho, esse número foi de 2.084, sendo o setor de comércio o mais abrangente, com 868 vagas. Já o setor de serviços seguiu em segundo lugar com 774, e de indústria de transformação fechou o mês com 251 empregos. Números que se alinham à instalação de novos empreendimentos no Estado, como é o caso da Arauco e Suzano.

Saiba mais sobre o Empreendefest e confira a programação neste link!

