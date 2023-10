Sem Chico! Luísa Sonza altera letra de música e diz que "era só um nome"

A mudança veio aí! Luísa Sonza reagiu e alterou a letra da faixa "Chico", que fazia referência ao seu ex-namorado, Chico Veiga, que a traiu após 3 meses de relacionamento. A cantora anunciou o fim do relacionamento com o influenciador no dia 20 de setembro, no programa "Mais Você", com Ana Maria Braga.

A música, parte do último disco da artista, "Escândalo Íntimo", foi a mais ouvida do Brasil no Spotify no início de setembro, e era uma homenagem ao então namorado.

No show da noite dessa sexta-feira (29), em Porto Alegre, em vez do verso "Chico, se tu me quiseres", a cantora mudou para "Se acaso me quiseres". Antes de cantar a faixa na apresentação, ela conversou com o público e ensinou como seria a nova versão para que os presentes cantassem junto.

"Para parafrasear Chico Buarque, mais ainda, e cantar: 'Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres...'", disse ela para o público. "Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é pro Chico Buarque e pra mim". Confira:

AGORA: Em primeiro show após a traição, Luísa Sonza muda a letra da música ‘Chico’, que foi dedicada ao seu ex-namorado:



“Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar… essa música é para o Chico Buarque”. pic.twitter.com/xalxqBQlR8 — CHOQUEI (@choquei) September 30, 2023

