Sem tempo ruim, fiéis madrugaram na busca pelo bolo de Santo Antônio na Capital

Nem a chuva, e muito menos o tempo frio foram empecilhos para que os fiéis ficassem na fila, aguardando a entrega do tradicional bolo de Santo Antônio, nesta quarta-feira (13), dia do santo casamenteiro. O evento está sendo realizada na igreja em Campo Grande, que leva o nome do mesmo. Em meio aos pedaços de bolos, foram colocadas uma TV, além de mil alianças para dar sorte no amor.

A benção das alianças aconteceu por volta das 06h30 e na sequência, os fiéis, que chegaram na igreja Nossa Senhora da Abadia, na paróquia de Santo Antônio, foram buscar os bolos.

As entregas acontecem por meio de drive-thru, o que não impede aqueles que foram a pé, buscar o tradicional bolo do santo.

Durante a semana a entrega aconteceu no tradicional arraial de Campo Grande, realizado na praça do rádio.

“Vale a pena acordar cedo, com muito amor estar cedo aqui. Tudo que a gente faz aqui desde a preparação até a entrega. Os voluntários vêm às 4 da manhã, com o coração cheio de amor para fazer isso”, contou uma paroquiana que teve um pedido atendido pelo santo casamenteiro.

Serviço

As entregas acontecem hoje durante o dia na catedral, localizada na travessa Lydia Bais, 29 – centro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também