Sem trenó: Papai Noel chega de rapel, mas se enrosca em fios e fica pendurado

O que era para ser uma chegada de impacto do Papai Noel, acabou em uma cena cômica durante a realização da 19ª Parada Natalina de Itajubá (MG), na noite de ontem (12). Ao descer um prédio de seis andares de rapel, parte da barba postiça do "bom velhinho" acabou se enroscando nos fios do equipamento que usava e fez com que ele ficasse preso, a cerca de dois metros do chão. O caso aconteceu em um prédio que fica localizado no início da Rua Nova, no Centro da cidade sul-mineira.

Pelas imagens é possível ver quando o Papai Noel se enrosca nos fios e fica pendurado na altura aproximada do primeiro andar do edifício. Ele tenta se desvencilhar, mas não consegue.

Segundo o presidente da Câmara Dirigente de Lojistas da cidade, Alexandre Lopes, a descida do Papai Noel era a atração mais esperada do evento. Quando ele chegava perto do chão, faltando cerca de um a dois metros, parte da barba postiça se enroscou na roldana do rapel e ele ficou preso.

"Alguns fios se enroscaram num equipamento que chama descensor e aí o Papai Noel não ia nem pra cima, nem pra baixo. Por isso, ele ficou parado aí uns dois minutos, até que ele conseguiu desenroscar o equipamento e desceu. Nada de mais, uma situação bem tranquila. Foi até uma situação inusitada e foi bem bacana a parada natalina", disse Lopes.

A CDL também informou que o profissional que caracterizado como Papai Noel é membro da GCM (Guarda Civil Municipal de Itajubá), além de instrutor certificado com a NR-35, norma que regulamenta o trabalho em altura superior a 2 metros do solo com risco de queda.

A Parada Natalina é organizada pela Câmara Dirigente de Lojistas, em parceria com a prefeitura. O evento marca o início do horário estendido de funcionamento das lojas para o período de fim de ano.

Resolvida a situação, o Papai Noel conseguiu descer com segurança após ter parte da barba cortada. *Com informações do portal G1.

Foto: Reprodução / Portal Plantão 24h MG

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também