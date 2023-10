Semana das Crianças: Confira a programação especial para esta quinta

Em seu 3° dia de programação, a Vila Morena (antiga Cidade do Natal) promete entregar ainda mais diversão e muita brincadeira para animar as crianças nesta quinta-feira (12). Durante toda programação do evento haverá diversos brinquedos para animar a criançada, como: Castelo Pula-Pula, Tobogã, Quadra de sabão, Cama Elástica e Trave de Futebol, disponíveis até ás 21h de domingo (15).

A programação para esta quinta-feira é: Gincana; Contação de Historias; Proteção Jurídica de Crianças e Adolescentes; Oficina Montagem de Pulseiras; Apresentação de Gerson e Lucas – Sanfona; Palestra sobre Distúrbios de Comportamento e Transtornos Emocionais; Apresentação de Isis Beatriz e Banda; João Pedro Violão e Canto e Banda Kids.

A ação tem como objetivo promover um momento de diversão para as crianças, além de diálogo e ações para fomentar a reflexão sobre a rede de proteção e os direitos assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em alusão ao dia das crianças, comemorado em 12 de outubro.

Chá Revelação

O clima de celebração segue numa crescente preparando a todos para o momento mais aguardado, o chá revelação do bebê do Sr. e Sra. Rena que compartilharão essa emoção com o público, às 17 horas de sábado (14).

O casal mais querido da cidade se formou quando o Sr. Rena se aposentou do seu trabalho como guia do trenó do Papai Noel e veio passear na Capital em 2021. Ele se tornou a estrela do Natal de Campo Grande e como amou a recepção carinhosa, resolveu ficar por aqui.

Já no ano passado, a Sra. Rena veio passar suas férias na cidade e quando encontrou Sr. Rena, foi amor à primeira vista. A conexão foi tão forte que eles resolveram se casar.

O casamento aconteceu na Cidade do Natal com a presença de mais de 20 mil convidados e os dois saíram de lua de mel, viajando pelo Mato Grosso do Sul conhecendo todas as belezas naturais do Estado e retornam nesta semana para descobrir o sexo deste bebê que já é amado por toda a cidade.

Logo após o chá revelação, será aberta uma votação nas redes sociais para ajudar a escolher o nome da reninha, pelo Instagram do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

