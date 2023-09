'Semana do Cinema' terá ingressos por R$ 12 e combos especiais; Confira

Se você é um cinéfilo de plantão, aí vem boas notícias: a Semana do Cinema retornou para mais uma edição, com ingressos bem mais baratos para diversos longas-metragens e combos promocionais. Desta vez, o grande evento acontece entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, em todo o país. Confira como será em Campo Grande!

Na Semana do Cinema os preços dos ingressos serão comercializados ao preço único de R$ 12. Além disso, os valores dos combos compostos por pipoca e refrigerante também cairão.

O objetivo é, não apenas celebrar o cinema de maneira geral, mas garantir que cada vez mais pessoas tenham experiências cinematográficas.

Na Capital, os Campo-grandenses podem aproveitar para assistir os filmes em cartaz nos cinemas Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza), e UCI (Shopping Bosque dos Ipês).

Confira nos links abaixo os filmes que estão disponíveis para assistir com a família e amigos:

Cinemark - para garantir o desconto, selecione a opção "promocional" no momento da compra. Promoção não acumulativa;

Cinépolis - combo especial com 1 pipoca média salgada + 2 bebidas de 500 ml sai por R$ 29,90;

UCI - combo especial por R$ 30; Não válido para filmes 4DX, De Lux, conteúdeos alternativos e pré-estreias.

