Menu
Menu Busca domingo, 05 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Comportamento

Semana Santa: igrejas católicas divulgam programação especial em Campo Grande

Celebrações da Paixão, Vigília Pascal e missas de Páscoa devem reunir fiéis ao longo do fim de semana

03 abril 2026 - 11h33Taynara Menezes
Celebração na paróquia Perpétuo Socorro Celebração na paróquia Perpétuo Socorro   (Foto: Jonatas Bis)

A Semana Santa, período central da fé cristã, relembra os últimos momentos de Jesus Cristo, desde a crucificação até a ressurreição, celebrada no Domingo de Páscoa. Em Campo Grande, paróquias e santuários realizam uma programação especial entre esta Sexta-Feira da Paixão (3) e o domingo (5), reunindo fiéis em celebrações tradicionais.

Na Sexta-Feira Santa, as igrejas recordam a morte de Cristo com celebrações da Paixão, vias-sacras e procissões. Já o Sábado Santo é marcado pela Vigília Pascal, considerada a principal celebração litúrgica, simbolizando a vitória da vida sobre a morte. O Domingo de Páscoa encerra o período com missas que celebram a ressurreição.

Confira a programação:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – 
Sexta-feira (3/4): Celebração da Paixão (15h) | Via-Sacra (19h)
Sábado (4/4): Vigília Pascal (19h).                Domingo (5/4): Missas às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h

Paróquia São Pedro Apóstolo 
Sexta-feira (3/4): Via-Sacra (5h30) | Celebração da Paixão (19h)
Sábado (4/4): Vigília Pascal (19h)
Domingo (5/4): Missas às 7h30 e 18h (Matriz) | 9h (Capela N. Sra. da Glória)

Paróquia São Francisco de Assis – Rua 14 de Julho, 4213 – Centro
Sexta-feira (3/4): Via-Sacra (8h) | Celebração (15h) | Procissão (18h)
Sábado (4/4): Vigília Pascal (18h)
Domingo (5/4): Missas às 6h, 8h, 10h, 17h30 e 19h30

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Av. Mato Grosso, 3280 – Centro
Sexta-feira (3/4): Adoração (8h às 14h) | Celebração (15h) | Novena (18h30)
Sábado (4/4): Novena (15h) | Vigília Pascal (18h)
Domingo (5/4): Missas às 6h15, 7h30, 9h, 17h e 19h

Paróquia São José – Rua 14 de Julho, 4213 – Centro
Sexta-feira (3/4): Celebração da Paixão (15h)
Sábado (4/4): Vigília Pascal (19h)
Domingo (5/4): Missas às 6h15, 7h30, 9h, 16h30, 18h e 19h30

Paróquia São Sebastião – R. Minas Gerais, 549 – Monte Carlo
Sexta-feira (3/4): Celebração e procissão (15h)
Sábado (4/4): Vigília Pascal (21h)
Domingo (5/4): Missas às 7h, 8h30, 10h e 18h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – R. Frei Gregório, 537 – Jardim Monte Líbano
Sexta-feira (3/4): Confissões (8h às 11h) | Celebrações (15h)
Sábado (4/4): 17h30 (Mosteiro) | 19h (Matriz e comunidades)
Domingo (5/4): Matriz: 7h, 8h30 e 19h | Mosteiro: 7h

Paróquia São João Bosco – R. Paraíba, 1787 – Vila Gomes
Sexta-feira (3/4): Celebração da Paixão (após Via-Sacra)
Sábado (4/4): Vigília Pascal (18h)
Domingo (5/4): Missas às 8h, 10h, 17h e 19h

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sertanejo sobe ao palco no sábado
Comportamento
Festa da Páscoa em Dourados traz música gospel na sexta e Loubet no sábado
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 2/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 1&ordm;/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 1º/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 31/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 31/3/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/3/2026
Confeiteira confecciona ovos de Páscoa personalizados para pets na Capital
Comportamento
Confeiteira confecciona ovos de Páscoa personalizados para pets na Capital
Domingos ao lado da filha na última doação
Comportamento
Aos 69 anos, doador encerra trajetória de 52 anos salvando vidas
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/3/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/3/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/3/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/03/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/03/2026

Mais Lidas

Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Mulher toma dores de amiga e confusão termina com homem baleado no Alves Pereira
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná
Brasil
Mega-Sena pode pagar R$ 10 milhões neste sábado (4)
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Polícia
Idoso mata a esposa e o neto antes de tirar a própria vida
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado
Polícia
Mulher é encontrada sem vida em piscina de clube e caso é apurado