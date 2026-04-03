Semana Santa: igrejas católicas divulgam programação especial em Campo Grande

A Semana Santa, período central da fé cristã, relembra os últimos momentos de Jesus Cristo, desde a crucificação até a ressurreição, celebrada no Domingo de Páscoa. Em Campo Grande, paróquias e santuários realizam uma programação especial entre esta Sexta-Feira da Paixão (3) e o domingo (5), reunindo fiéis em celebrações tradicionais.

Na Sexta-Feira Santa, as igrejas recordam a morte de Cristo com celebrações da Paixão, vias-sacras e procissões. Já o Sábado Santo é marcado pela Vigília Pascal, considerada a principal celebração litúrgica, simbolizando a vitória da vida sobre a morte. O Domingo de Páscoa encerra o período com missas que celebram a ressurreição.

Confira a programação:

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro –

Sexta-feira (3/4): Celebração da Paixão (15h) | Via-Sacra (19h)

Sábado (4/4): Vigília Pascal (19h). Domingo (5/4): Missas às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h

Paróquia São Pedro Apóstolo

Sexta-feira (3/4): Via-Sacra (5h30) | Celebração da Paixão (19h)

Sábado (4/4): Vigília Pascal (19h)

Domingo (5/4): Missas às 7h30 e 18h (Matriz) | 9h (Capela N. Sra. da Glória)

Paróquia São Francisco de Assis – Rua 14 de Julho, 4213 – Centro

Sexta-feira (3/4): Via-Sacra (8h) | Celebração (15h) | Procissão (18h)

Sábado (4/4): Vigília Pascal (18h)

Domingo (5/4): Missas às 6h, 8h, 10h, 17h30 e 19h30

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Av. Mato Grosso, 3280 – Centro

Sexta-feira (3/4): Adoração (8h às 14h) | Celebração (15h) | Novena (18h30)

Sábado (4/4): Novena (15h) | Vigília Pascal (18h)

Domingo (5/4): Missas às 6h15, 7h30, 9h, 17h e 19h

Paróquia São José – Rua 14 de Julho, 4213 – Centro

Sexta-feira (3/4): Celebração da Paixão (15h)

Sábado (4/4): Vigília Pascal (19h)

Domingo (5/4): Missas às 6h15, 7h30, 9h, 16h30, 18h e 19h30

Paróquia São Sebastião – R. Minas Gerais, 549 – Monte Carlo

Sexta-feira (3/4): Celebração e procissão (15h)

Sábado (4/4): Vigília Pascal (21h)

Domingo (5/4): Missas às 7h, 8h30, 10h e 18h

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – R. Frei Gregório, 537 – Jardim Monte Líbano

Sexta-feira (3/4): Confissões (8h às 11h) | Celebrações (15h)

Sábado (4/4): 17h30 (Mosteiro) | 19h (Matriz e comunidades)

Domingo (5/4): Matriz: 7h, 8h30 e 19h | Mosteiro: 7h

Paróquia São João Bosco – R. Paraíba, 1787 – Vila Gomes

Sexta-feira (3/4): Celebração da Paixão (após Via-Sacra)

Sábado (4/4): Vigília Pascal (18h)

Domingo (5/4): Missas às 8h, 10h, 17h e 19h

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também