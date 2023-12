Será? Ana Castela é acusada de plágio e cantor pede 200 mil de indenização

Nem tudo tem sido flores na vida da cantora Sul-mato-grossense Ana Castela. De acordo com a coluna Fábia Oliveira, a “Boiadeira” está sendo processada por violar direitos e uma tutela de urgência está em jogo com a nova música "Solteiro Forçado".

Segundo os autos da ação, Luan Kaique Vieira Castelan, autor do processo, diz compor desde os 12 anos de idade e sempre ter sonhado ser um astro do sertanejo. Ele narra ter composto uma música chamada “Lado direito da cama”, que registrou em 27 de dezembro de 2019.

O grande problema surgiu quando ele foi pego de surpresa ouvindo o novo hit de Ana Castela, cujo sucesso é de nível nacional, e que, ao seu ver, é extremamente semelhante à música de sua autoria.

Luan Kaique Vieira Castelan sustenta que as semelhanças não estão apenas na melodia, mas também nos clipes que os dois produziram cada um para sua obra.

Até o momento em que o processo foi aberto, Ana Castela já colecionava mais de 130 milhões de visualizações em seu videoclipe.

Ao longo de sua petição inicial, o compositor narra todas as semelhanças entre o que, para ele, nada mais é do que um escancarado plágio.

Em seus pedidos ao judiciário, Luan Kaique solicitou uma tutela para que todas as plataformas de áudio e vídeo retenham ou realizem a reserva da receita obtida com a reprodução do sucesso da jovem cantora. As plataformas citadas foram as de maior valor, indo desde a Apple Music, Spotify Youtube e Amazon Music.

Para piorar, ele quer impedir que os réus, Ana Castela e os demais envolvidos na gravação, cantem a música em shows até que o processo transite em julgado. Isso é realmente algo surpreendente, já que o que o direito chama de “trânsito em julgado” nada mais é do que aquele momento em que um processo sequer admite recursos.

À título de danos morais, foram pedidos R$ 200 mil, além de uma retratação por parte da cantora, devido o ocorrido.

Mas afinal, será que realmente foi plágio? Veja as duas versões:

