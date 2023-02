Sertanejos relembram amizade com Marília Mendonça e comovem seguidores

Recentemente, durante entrevista no YouTube ao canal Prosa Sertaneja, uma famosa dupla sertaneja falou sobre a eterna rainha da sofrência, Marília Mendonça, que nos deixou há pouco mais de um ano, e confessou como a cantora era de verdade.

Não é novidade para ninguém que Marília Mendonça sempre foi uma das artistas mais amadas do Brasil, apesar do pouco tempo de vida, a sertaneja deixou um verdadeiro legado que, sem dúvidas, jamais será esquecido, e por isso seu nome sempre surge em entrevistas com outros famosos.

Estamos falando da dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo, que durante o bate-papo, estavam falando sobre como a palavra ‘amizade é banalizada atualmente, e que existe uma grande diferença entre amigo e colega, foi aí que o nome da amada sertaneja surgiu na conversa.

“Tem coisas que não tem como explicar, a Marília era uma dessas, você tava com a top 1 da porra toda, da internet, de streaming, mundial, e a pessoa não tem como explicar”, disse ele, exaltando Marília Mendonça, e falando sobre a pessoa incrível que ela foi.

Ovacionada pelo público, nos comentários do vídeo no YouTube, os fãs da cantora não economizaram nos elogios e mensagens de saudade: “A rainha era realmente a maior de todas”, “Nunca será esquecida”, “Ela deixou um verdadeiro legado”, “É lindo ver até hoje a nosa rainha sendo reconhecida pelo que sempre foi”, foram algumas das mensagens dos fãs.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também