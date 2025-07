Sesc leva concerto gratuito e oficinas ao Parque do Lageado neste fim de semana

Neste fim de semana, o Sesc Lageado, em Campo Grande, será palco de concertos e oficinas gratuitas, promovidos pelo Sesc Partituras.

A programação começa na sexta-feira (4), com oficinas musicais para alunos da unidade, e segue no sábado (5), com apresentação gratuita do Trio Madeiras Dedilhadas, a partir das 15h. A classificação é livre.

O trio é formado por músicos da Camerata Madeiras Dedilhadas, projeto ligado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e conta com Kemer Almeida (flauta), Marcelo Fernandes (violão) e Evandro Dotto (violão).

O repertório do concerto é marcado pela brasilidade, reunindo obras de grandes compositores nacionais, com arranjos que mesclam o erudito e o popular.

Entre as obras apresentadas estarão peças como Romanceiro para violão solo e Modinha para duo de violões, de Dedinho Krieger, além de composições menos conhecidas, como um choro em estilo popular do compositor modernista Guerra Peixe.

O objetivo é mostrar como a formação inusitada de dois violões e uma flauta pode ampliar as possibilidades da música brasileira. Na sexta-feira, os músicos do trio também realizarão oficinas especiais com os alunos do Sesc Lageado.

