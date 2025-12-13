Sesc Teatro Prosa promove programação infantil gratuita nas férias

O Sesc Teatro Prosa realiza, entre os dias 17 e 27 de dezembro, mais uma edição do projeto “Férias no Prosa”, com uma programação gratuita de espetáculos voltados ao público infantil e às famílias, reunindo teatro, dança, música e contação de histórias em Campo Grande.

As apresentações são gratuitas e os ingressos estão disponíveis no Sympla , sujeitos a lotação do espaço.

A abertura do “Férias no Prosa” será na quarta-feira (17/12), às 15h e 17h, com o espetáculo “O lugar mais lindo da minha cidade”, do grupo Ciranda Cultural, que utiliza teatro de objetos para aproximar as crianças da história ferroviária da cidade.

Na quinta-feira (18/12), às 16h, o grupo Renda que Roda apresenta “Kalivôno”, que destaca brincadeiras e ritmos da cultura popular brasileira, valorizando saberes indígenas, afro-brasileiros, quilombolas e tradicionais. Acessível com linguagem em Libras.

Já na sexta-feira (19/12), às 16h, a Cia Dançurbana leva ao palco “R.U.I.A – Realidade Ultrassônica de Invasão Aleatória”, que transforma o recreio da escola em um universo imaginário habitado por seres mitológicos e jogos da infância.

No sábado (20/12), às 16h, a Trupe Teatro de Brincar apresenta “Histórias Mágicas de Natal”, com teatro, música ao vivo, brincadeiras e contos clássicos da época mais festiva do ano.

O Sesc MS informa que, a aprogramação encerra nos dias 26 e 27 de dezembro, às 16h, com “Grandes Miudezas do Pantanal”, do Grupo Casa, que acompanha Tito, Teca e Tintim em uma aventura pelo caminho do Trem do Pantanal até Corumbá, revelando curiosidades sobre fauna, flora e histórias do território pantaneiro.



Serviço

O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200, Campo Grande, MS. Informações pelo telefone (67) 3311-4300 ou pelo WhatsApp (67) 3311-4417.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também