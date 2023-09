Seu Jorge deve apostar em repertório do The Town em show de Campo Grande

Depois de um show histórico no Festival The Town no início de setembro, o cantor Seu Jorge despertou nos brasileiros a vontade de curtir um show ao som de seus principais sucessos. E os Campo-grandenses terão a chance de viver esse momento. Isso porque o cantor fará um show na Capital no dia 1º de novembro, no Shopping Bosque dos Ipês, que promete trazer um repertório similar ao do festival, acompanhado de outras músicas de sua carreira.

Somando a carisma de sempre a uma ótima banda e hits bastante conhecidos pelo público, o cantor deve cantar "Mina do Condomínio", uma de suas músicas mais conhecidas, além de "Burguesinha", "Carolina", "Amiga" e "Felicidade", entre outras.

Daniel Freitas

Ao JD1, o empresário e promotor de eventos Daniel Freitas, responsável por trazer o show do artista a Campo Grande, comentou sobre as expectativas para o evento. "O show de Seu Jorge é bastante esperado, pois há anos ele não vem para a Cidade Morena. O público está sedento por um show do estilo dele. Os setores são diversos, para todos os públicos, desde a área Premium em pé, até as mesas e bistrôs. Será um show dançante, um grande evento para o povo da Capital", destacou ele.

De acordo com o promotor de eventos, alguns setores já estão esgotados. "Quem curte MPB, R&B, samba e soul, este é o momento. O evento está sendo produzido pensando nesse público, então garanta já o seu ingresso para ir com a família e amigos aproveitar uma noite de muita música boa", finalizou.

Confira os setores e valores:

SHOW SEU JORGE

20h = Abertura das Portas

22h = Início do Show

MESAS (8 Pessoas) OPEN BAR

Água, Refrigerante e Cerveja SPATEN

SETOR A R$ 3.600,00

SETOR B R$ 3.200,00



MESAS COMPARTILHADAS OPEN BAR

Água, Refrigerante e Cerveja SPATEN

SETOR A = 450,00

SETOR A / Meia = 340,00

SETOR B = 400,00

SETOR B / Meia = 300,00

BISTROS (4 pessoas) OPEN BAR - Água, Refrigerante e Cerveja SPATEN

R$ 1.200,00



ÁREA PREMIUM OPEN BAR

Água, Refrigerante e CHOPP BRAHMA



2° LOTE

Área PREMIUM 2º Lote = 180,00

3° LOTE

Área PREMIUM 3º Lote = 200,00

Área PREMIUM Meia 3º Lote = 150,00

Mais informações, entre em contato: (67) 98455-7576. Compre aqui!

