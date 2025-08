Shopping da Capital recebe feira de adoção de filhotes em celebração ao Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Shopping Bosque dos Ipês será palco de uma nova edição da Feira de Adoção do Projeto Vida Animal, no próximo dia 9 de agosto, das 16h às 20h, no 1º piso, em frente à Positivamente Academias.

A ação será realizada pela Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal, do Governo do Estado, em parceria com o Projeto Manto de Patas.

A mobilização tem como foco promover o bem-estar animal e incentivar a adoção responsável de cães e gatos, todos filhotes, já vacinados, vermifugados e com agendamento para castração quando atingirem a idade ideal.

Para adotar, os interessados devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e preencher uma ficha com termo de responsabilidade.

A equipe do projeto estará disponível para orientar os futuros tutores sobre cuidados, alimentação e a adaptação dos animais ao novo lar.

