Shopping da Capital recebe Feira do Bosque e exposição de carros antigos neste fim de semana

Neste fim de semana, o Shopping Bosque dos Ipês será palco, nos dias 7 e 8 de junho, da edição especial da Feira do Bosque e do Bosque Retrô, que reunirá mais de 20 expositores da economia criativa e uma exposição com cerca de 50 veículos antigos.

A Feira do Bosque acontecerá no 1º piso do shopping, em frente às Lojas Americanas, e trará uma diversidade de produtos, como saboaria artesanal, biojoias, arte sacra, pratos decorativos, doces saudáveis, cutelaria, velas, moda pet, impressão 3D, itens geeks e muito mais. A entrada será gratuita.

Para os apaixonados por carros antigos, o Bosque Retrô vai expor cerca de 50 veículos estacionados na área externa do Acesso A, no estacionamento do 1º piso, além de quatro modelos em destaque nos corredores e na Praça Central do shopping.

A experiência será complementada por música ambiente e um quiosque com chopp.

Também será promovida a tradicional feirinha de adoção responsável de cães e gatos.

Os animais adultos disponíveis para adoção já estão castrados, vacinados e vermifugados, enquanto os filhotes recebem a primeira dose da vacina e saem com a castração agendada, garantindo o cuidado e bem-estar dos pets.

A Feira do Bosque e o Bosque Retrô funcionarão no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. O shopping está localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados.

