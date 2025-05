Shopping de Campo Grande oferece brinde por doação de agasalhos

Com a chegada de uma nova frente fria prevista para o dia 27 de maio, Mato Grosso do Sul deve enfrentar quedas bruscas de temperatura e chuvas intensas, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul).

Pensando nisso, o Shopping Campo Grande renovou a sua parceria com a Campanha do Agasalho 2025, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade).

A ação visa arrecadar roupas de inverno e aquecer quem mais precisa durante o período mais frio do ano.

Por isso, até o dia 15 de junho, é possível doar cobertores, mantas, casacos, calças, gorros, meias e sapatos, tanto infantis quanto adultos, desde que estejam em bom estado de conservação.

Com o objetivo de incentivar as doações de roupas masculinas e peças para bebês — que geralmente têm menor volume de arrecadação — o Shopping Campo Grande oferecerá um mimo aos participantes.

Quem doar cinco peças para esses públicos receberá um chocolate Língua de Gato, da Kopenhagen.

Para garantir o brinde, o doador deve acessar o aplicativo do Shopping Campo Grande, entrar na aba da Campanha do Agasalho e reservar o benefício.

Em seguida, a doação deve ser entregue na caixa ao lado do balcão do Programa de Benefícios, no 1º piso, em frente à loja Brooksfield, onde também ocorre a retirada do brinde.

A ação promocional é limitada a uma participação por CPF cadastrado, não sendo cumulativa e nem transferível.

Em 2024, a campanha arrecadou mais de 60 mil peças, e para este ano a meta é ainda mais ambiciosa: dobrar o número de arrecadações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também