Shopping exibirá primeiro capítulo de novela gravada em MS

O primeiro capítulo da nova novela das nove da Globo, Terra e Paixão, será exibido, na segunda-feira (8), na praça de alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. A trama foi ambientada em Mato Grosso do Sul.

A novela que substituirá “Travessia”, apresentará os povos originários, a cultura e história da etnia Guató, algumas gravações foram realizadas na região de Deodápolis.

Escrita por um dos principais autores da emissora, Walcyr Carrasco, a trama resgata histórias dos povos indígenas, suas lendas e seus cultos.

O evento no shopping está previsto para iniciar às 19h e terá show da dupla Elvis & Adriano. Terra e Paixão vai ao ar no horário nobre da Globo, logo após o Jornal Nacional.

Personagens

O ator Cauã Reymond desembarcou em Mato Grosso do Sul, em janeiro, para gravações. A atriz Bárbara Reis, a qual é uma das protagonistas da novela, também esteve aqui no estado, além da Agatha Moreira que veio para gravar e aproveitou para passear em Bonito.

