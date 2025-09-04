Menu
Comportamento

Shopping tem fim de semana com vacinação na Capital

Além disso, haverá opções para diversão com oficinas criativas e brinquedos interativos

04 setembro 2025 - 15h42Carla Andréa

O Norte Sul Plaza preparou uma programação variada para este fim de semana, que une utilidade pública, cultura e lazer para toda a família.

Entre as atividades, haverá vacinação gratuita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), oficina de artesanato, feira multicultural e estreias na rede Cinépolis, além das atrações fixas para as crianças.

Vacinação gratuita

No sábado (6), a SESAU realiza ação de imunização das 11h às 17h, na loja de serviços em frente à Casas Bahia. Serão aplicadas vacinas contra a Covid-19, gripe e outros imunizantes do calendário do SUS para adultos, idosos e crianças.

O atendimento é gratuito, sendo necessário apresentar o cartão de vacinação ou CPF.

Oficina de fuxico

Ainda no sábado (6), das 14h às 16h, acontece a oficina de artesanato com o tema fuxico – lacinho de cabelo infantil.

A atividade é gratuita, mas requer inscrição pelo Clube+, programa de relacionamento do shopping disponível via aplicativo.

Feira do Oriente

Até o dia 15 de setembro, a Praça de Eventos, em frente à Renner, recebe a Feira do Oriente. O público encontra artigos de moda, decoração e gastronomia de diferentes países, como bolsas e tapetes da Índia, sandálias do Paquistão, doces do Marrocos, pratos típicos da Turquia e semijoias dos Emirados Árabes.

O Brasil também marca presença com jaquetas de couro, massageadores, doces e castanhas. A entrada é gratuita, durante o horário de funcionamento do shopping.

Estreias no cinema

A Cinépolis Norte Sul Plaza traz três novidades nas telonas: Invocação do Mal 4: O Último Ritual, Super Wings em Velocidade Máxima e O Rei da Feira. Seguem em cartaz Os Caras Malvados 2, Quarteto Fantástico, A Hora do Mal, Faça Ela Voltar e CIC – Central de Inteligência Cearense.

A programação completa, com horários e classificação indicativa, pode ser consultada no aplicativo, site da rede ou na bilheteria do cinema.

Diversão para as crianças

Além das programações especiais, o shopping conta com atrações fixas voltadas ao público infantil:

Coisa de Criança (Praça Central, ao lado da Riachuelo): mini casa lúdica com camarim, cozinha, sala de aula e tobogãs com piscina de bolinhas.

Slimeria (entre Ri Happy e Pernambucanas): oficina “Slime + Pulseira” de 30 minutos por R$ 30 (PCDs pagam R$ 20).

Magic Games: Passaporte Kid Play por R$ 40 (tempo livre no dia) e o T-Rex Tour, passeio temático com dinossauros animatrônicos todos os dias a partir das 16h, por R$ 15 por pessoa.

Clientes cadastrados no Clube+ ainda podem garantir benefícios, como 10% de desconto na oficina “Slime + Pulseira” por 100 pontos ou cortesia para o Circo, com direito a um ingresso (40 minutos) por 400 pontos.

A programação completa está disponível no site e no aplicativo oficial do shopping.

