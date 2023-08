Show do Bruno e Marrone acontece nesta sexta e ingressos ainda estão à venda

Uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, Bruno e Marrone desembarca em Campo Grande para a realização do show e gravação do DVD da carreira no Shopping Bosque dos Ipês amanhã, 1º de setembro.

A venda de ingressos está disponível na internet no portal do Santo Show , com cinco dos seis setores com ingressos ainda disponíveis, os valores vão de R$ 160 a R$ 6.000

Em vídeo de divulgação, a dupla expressa o sentimento sobre a escolha por Campo Grande. "Alô, galera de Campo Grande. Dia 1° de setembro estaremos aí gravando um DVD maravilhoso para vocês", disse Bruno. "Grandes sucessos antigos, sucessos novos, músicas inéditas. E para nós será um prazer fazer esse DVD em Campo Grande, amamos o pessoal do Mato Grosso do Sul que eu sei que tem um carinho por nós", completou Marrone.

Além de clássicos da carreira, como “Vida Vazia”, “Inevitável”, “Te Amar Foi Ilusão”, “Dormi na Praça”, “Agora”, “Choram as Rosas” e “Um Bom Perdedor”, a dupla ainda vai gravar 5 canções inéditas.



Serviço

Bruno e Marrone

Data: 01/09/202

Horário: 21:00 hrs

Local: Shopping Bosque dos Ipês

Cidade: Campo Grande - MS

