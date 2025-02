Shrek 5: DreamWorks dá primeiro "vislumbre" de novo filme, mas desagrada fãs

A DreamWorks, por meio do perfil oficial da franquia Shrek, deu o primeiro vislumbre do 5º filme da série, que está previsto para estrear em 2026, no entanto, o anúncio não foi recebido com muita aprovação nas redes sociais.

O trailer, de apenas 27 segundos, foi duramente criticado pela mudança no design dos icônicos personagens da franquia, com muitos usuários apontando para uma tentativa de os “cartoonizar”.

“Depois desse teaser horroroso de Shrek 5, vamos fingir que Shrek para Sempre é realmente o último filme da franquia e encerrou de forma perfeita. Inacreditável fazer uma continuação com um design horrível, sendo que o padrão da franquia é EXCELENTE!”, disse uma usuária.

“DEVOLVAM O TRAÇO FEIO E A QUALIDADE DE IMAGEM DUVIDOSA DE SHREK PELO AMOR DOS DEUSES”, clamou outro fã da franquia.

Além disso, comparações entre os filmes mais antigos da franquia inundaram os comentários, com muitos expressando sua insatisfação com a decisão criativa da DreamWorks.

No trailer é possível ver que alguns anos já se passaram desde o final do quarto filme, com a filha de Shrek aparecendo bem mais velha, aparentando ser uma adolescente, no teaser.

Confira:

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também