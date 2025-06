Sicredi lança "Capacita +" em megaevento com talk show especial na Capital

As associadas da Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia realizam nesta terça-feira (3), o lançamento oficial do Capacita +, nova trilha de conhecimento voltada ao empreendedorismo feminino.

O evento acontece no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande, a partir das 13h, com entrada gratuita.

Voltado para mulheres associadas ao programa Donas do Negócio, o Capacita + disponibiliza uma jornada de vídeos formativos sobre diversas áreas do empreendedorismo. O conteúdo pode ser acessado a qualquer momento, com acesso vitalício, permitindo que cada empreendedora evolua em seu próprio ritmo.

Além do lançamento, o evento contará com uma programação que inclui mapa de competências empreendedoras, momento de capacitação e um espaço gastronômico comandado por associadas.

O ponto alto será o talk show com os influenciadores Felipe Theodoro e Caroline Reis, que irão compartilhar experiências e insights sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e liderança nos negócios.

Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, o criador de conteúdo Theodoro é um dos nomes mais esperados do evento.

Conhecido pelo humor e carisma, Theo se destacou durante a pandemia e atualmente é referência em comunicação digital. Em março de 2025, foi destaque na revista Forbes, sendo reconhecido como um dos principais influenciadores do Brasil.

Outra convidada é a palestrante e coach Caroline Reis, que se define como "arquiteta de pessoas". Ela é mentora de negócios, consultora de Recursos Humanos e possui certificação internacional da Coaching Federation.

Caroline soma mais de 10 mil horas de experiência em treinamentos e desenvolvimento de equipes e líderes, atuando em empresas nacionais e multinacionais por todo o país.

O Capacita + teve um pré-lançamento em Tocantins no mês passado e agora chega a Campo Grande com o objetivo de capacitar, conectar, fomentar e inspirar mulheres empreendedoras da região.

