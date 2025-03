SÃ³ para as advogadas! OAB/MS convida para programaÃ§Ã£o especial no Dia da Mulher

Dia da Mulher com uma programação especial! A OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil/Mato Grosso do Sul), CAAMS (Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul) e ESAMS (Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Hospital do Amor, está preparando um evento único em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março. Com isso, as advogadas de Campo Grande estão convidadas para participarem da programação especial, que acontecerá no dia 11 deste mês.

Além de capacitações e palestras com assuntos que vão do direito e empreendedorismo à defesa pessoal, haverão diversas oficinas gratuitas de beleza e saúde da mulher.

Está sendo preparado também um bazar com vários itens para aquelas que querem dar uma repaginada no visual, em prol do Hospital do Amor.

Logo após, haverá um Happy Hour no evento.

Serviço

Programação Dia da Mulher;

Terça-feira (11);

Sede da OAB/MS – Av. Mato Grosso, 1700, Campo Grande-MS;

Ações e palestras das 9hrs às 17hrs • happy hour a partir das 17:30.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também