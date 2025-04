Sobrevivente dos incêndios no Pantanal, anta concorre a prêmio internacional

Sobrevivente dos incêndios no Pantanal, a anta Valente, está concorrendo ao Environmental Photography Award 2025, através de uma fotografia feita pelo fotógrafo Fernando Faciole.

O animal foi socorrida durante os incêndios que destruíram 2 milhões de hectares do Pantanal em 2024, segundo o fotógrafo, a imagem foi feita durante uma visita à fazenda Caiman, em Miranda (MS), em um projeto sobre secas no bioma, em que ele teve a oportunidade de registrar um dia de cuidados de antas em reabilitação.

O prêmio, organizado pela Prince Albert II of Monaco Foundation, procura imagens impactantes que retratem os desafios e a beleza da natureza, gerando reflexões sobre as questões ambientais mais urgentes da atualidade.

No total, são 36 finalistas concorrendo ao prêmio, em meio a cerca de 10 mil fotos enviadas ao concurso. Além da imagem da anta Valente, o fotógrafo também está concorrendo ao prêmio com outras duas imagens: de um tatu-canastra e de um tamanduá-bandeira.

As imagens de Fernando representam três, das oito fotos que estão concorrendo a categoria "Change Makers", uma das mais importantes da competição.

No entanto, para a disputa do Prêmio do Público deste ano, ele optou por concentrar os votos na imagem da anta Valente. Para o fotógrafo, o animal é símbolo de resistência e esperança diante das tragédias ambientais que assolam o bioma Pantanal.

"Estou escolhendo, nesse momento, juntar os votos na foto do Valente porque acho que a questão da seca do pantanal é a mais urgente e afeta um ecossistema todo. Precisamos trazer mais atenção internacional para as consequências das mudanças climáticas nesse bioma tão único do mundo", destacou.

A votação está aberta até o dia 13 de abril, através deste link.

