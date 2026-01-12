Solange Couto abre lista de participantes do Camarote do BBB 26

A atriz Solange Couto é a primeira participante do grupo Camarote anunciada para o Big Brother Brasil 26, que estreia nesta segunda-feira (12). O anúncio foi feito pela TV Globo, durante a programação em horário nobre, marcando o início da divulgação oficial dos famosos que integrarão a nova temporada do reality show.

Conhecida por interpretar a icônica Dona Jura, na novela O Clone (2001), Solange chega ao BBB com uma trajetória consolidada na televisão. Com 45 anos de carreira, a atriz afirma estar sempre aberta a novos desafios. “Sempre estou pronta para oportunidades novas”, define, ao comentar a participação inédita no reality.

Nascida e criada na Zona Norte do Rio de Janeiro, Solange teve o primeiro contato com o meio artístico como dançarina de Oswaldo Sargentelli. A estreia na televisão aconteceu em 1981, após ser descoberta pelo autor e diretor Walter Avancini. “A intenção, desde os 6 anos, era ser como a Yoná Magalhães”, revelou a atriz, ao citar sua principal inspiração.

Além de Solange Couto, a Globo também confirmou o influenciador digital Juliano Floss, de 21 anos, como integrante do Camarote do BBB 26. Com quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Juliano é conhecido por vídeos de dança e conteúdos sobre sua rotina, e amplia a diversidade de perfis entre os famosos da edição.

A emissora informou que os nomes do Camarote serão revelados aos poucos, ao longo da programação, aumentando a expectativa do público para a estreia do Big Brother Brasil 26, que vai ao ar ainda nesta segunda-feira.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também