Solteirou?! Luan Santana termina noivado com Izabela Cunha

No começo deste ano o cantor Campo-grandense Luan Santana lançou a música "solteirou", e não é que agora ele está solteito?! A informação de que o relacionamento de Luan e Izabela Cunha chegou ao fim, foi divulgada nesta segunda-feira (29), e confirmada pela assossoria do artista.

Após quase dois anos juntos, o casal ainda não anunciou para os fãs o término, apesar de estar em todas as páginas de fofoca das redes sociais. Segundo a coluna Léo Dias, do Metrópoles, a decisão foi tomada na última quinta-feira (25).

Luan e Izabela estavam noivos há quase um ano e já faziam planos para o casamento.

O casal foi flagrado junto pela primeira vez em fevereiro de 2021, mas só assumiram o namoro em novembro do mesmo ano. O relacionamento dos dois foi intenso, em julho do ano seguinte, 8 meses depois, o cantor pediu a estudante de moda em noivado.

Recentemente, Luan revelou em entrevista à imprensa que já fazia planos para o casamento e que estava à procura de imóvel para morar com Izabella, o que não aconteceu.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também