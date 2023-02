Solterou! Gisele Bündchen vem curtir o Carnaval no Brasil

Após terminar o casamento de 13 anos com Tom Brady, Gisele Bünchen vai curtir o primeiro Carnaval no Brasil após a separação. Nesta segunda-feira (13/02), a modelo compartilhou nas redes sociais que recebeu o convite para participar da folia direto de um camarote de uma grande marca de cerveja.

“Amo Carnaval, faz muitos anos que não vou e estava com saudade”, disse ela no Stories. Ainda nos stories, Gisele também revelou que o convite permite a ela escolher se quer pular Carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador ou Olinda. “Agora tenho que decidir para onde vou”, disse. Confira:

Separação

Em outubro de 2022, Gisele e Tom anunciaram o fim do casamento de 13 anos. A modelo e o jogador de futebol americano são pais de dois filhos, Benjamin e Vivian. Logo após o divórcio, a modelo veio ao Brasil com os filhos e visitou os pais.

“É o meu Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo o que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. Sempre tão bom voltar para casa”, disse quando chegou na cidade natal.

