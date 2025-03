SORTEIO - VocÃª e uma amiga na palestra de Adriana Fernandes na Capital

O JD1 Notícias está sorteando 20 pares de ingressos para a palestra "Mulheres que Sentem, Pensam e Agem: O Poder da Neurociência no Autoconhecimento e na Motivação", conduzida por Adriana Fernandes, especialista em neurociência comportamental e psicologia positiva. O evento acontecerá neste sábado (8), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Além dela, também irá ministrar Pamela Magalhães.

Ao todo, serão 20 pessoas sorteadas que poderão levar acompanhantes para assistir a palestra.

Para participar é simples! Veja:

-Seguir o perfil do JD1 no Instagram;

-Curtir a publicação oficial no Instagram do jornal;

-Marcar 1 amigo nos comentários (não pode ser fake, famoso ou loja);

Importante ressaltar que os leitores sorteados poderão retirar os ingressos até às 15h deste sábado (8), dia do evento, na Sede do JD1 Notícias, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 5178 - Santa Fé. Participe!

