STJ não reconhece Rose Miriam como herdeira de Gugu Liberato

Por unanimidade o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou nesta terça-feira (20/6) o testamento deixado por Gugu Liberato em 2011 que não inclui a mãe de seus três filhos no testamento. O apresentador morreu em 2019, após um acidente doméstico.

O documento não reconhece Rose Miriam como herdeira, que tenta comprovar união estável com o apresentador, entre os herdeiros listados. A viúva recebe mensalmente o valor de US$ 10 mil, cerca de R$ 55.689.

A decisão da ministra Nancy Andrighi acontece por conta de um pedido de recurso especial, feito pela equipe que defende Rose. Os advogados da médica pediram revisão do testamento deixado pelo apresentador.

De acordo com informações, com a decisão do STJ, a estrutura do testamento assinado por Gugu não será mudada nem mesmo se Rose conseguir comprovar união estável com o apresentador.

Rose foi companheira de Liberato por 19 anos. Ela é mãe dos três filhos do apresentador, mas nunca foi casada oficialmente com ele e, por isso, não é considerada herdeira do espólio de R$ 1 bilhão deixado por Gugu. Com o resultado final, 75% do seu patrimônio fica para os seus três filhos e 5% para cada um de seus 5 sobrinhos.

