Sugar Baby ou Daddy? Mulheres puxam crescimento de perfis sugar em MS

O relacionamento sugar ganha cada vez mais espaço em Mato Grosso do Sul. Entre 2023 e 2025, o número de perfis cadastrados no estado saltou de 200 mil para mais de 240 mil, um crescimento de 20,7%. Esse aumento reflete o dinamismo econômico da região, impulsionado pelo agronegócio, turismo e o interesse por relações que combinam ambição, estilo de vida elevado e reciprocidade.

O crescimento é puxado principalmente pelas mulheres. O número de 'Sugar Babies' femininas passou de 128 mil para quase 200 mil, enquanto os Sugar Babies masculinos tiveram aumento mais modesto, chegando a 51 mil. Entre os Sugar Daddies, o avanço foi de 20 mil para 27 mil, e as Sugar Mommies registraram crescimento de 5 mil para 8 mil perfis.

O perfil financeiro e etário dos sul-mato-grossenses mostra um público com boa estabilidade econômica: os Sugar Daddies têm renda média de R$ 71 mil mensais e idade em torno de 38 anos, enquanto as Sugar Mommies ganham, em média, R$ 49 mil por mês e têm 46 anos. Já os Sugar Babies mantêm idade média de 26 anos, representando o grupo mais jovem e ativo.

No panorama do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul aparece como um vetor importante do crescimento do relacionamento sugar. Outros estados da região também registraram alta expressiva, mas o avanço de 20,7% no estado evidencia que MS se consolida como um ponto de encontro entre ambição, qualidade de vida e novas dinâmicas afetivas.

Mas afinal, o que é ser Sugar Baby ou Sugar Daddy?

No mundo Sugar, o Sugar Daddy é um homem maduro, bem-sucedido e generoso, que busca uma relação leve, de experiências e cumplicidade. Já a Sugar Baby é uma mulher (ou homem) jovem, ambiciosa e independente, que valoriza relacionamentos com pessoas experientes e financeiramente estáveis, ambos admiram um estilo de vida sofisticado e confortável.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também