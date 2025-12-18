Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #1
Comportamento

"Estou aqui para representar", campo-grandense chega à final do The Voice Brasil 2025

A grande final está marcada para 22 de dezembro

18 dezembro 2025 - 12h36Gabrielly Gonzalez
Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025   (Reprodução)

Campo-grandense, a cantora Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025, reality musical exibido pelo SBT e Disney+. A competição, que reúne vozes marcantes de todo o país, agora entra na fase decisiva e Bell busca o apoio do público Sul-mato-grossense para alcançar a vitória.

A cantora conta que antes de sua participação no programa, Bell percorreu um caminho de dedicação e luta pela música. Ela foi criada no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, e decidiu ir além das oportunidades limitadas da Capital, levando sua voz a diferentes públicos e cenários. Ela conta ainda que para buscar visibilidade, chegou a se apresentar na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, atraindo a atenção de passantes.

No palco do The Voice Brasil, Bell Éter brilhou desde sua estreia, emocionando jurados e público com sua interpretação de “Love in the Dark”, de Adele, o que garantiu sua entrada no Time Duda Beat e provocou reações calorosas da artista técnica. 

Agora, representando com orgulho o estado de Mato Grosso do Sul em nível nacional, Bell Éter convoca especialmente os sul-mato-grossenses para apoiar sua trajetória. “Meu sonho é emocionar as pessoas e fazer história com minha música. Estou aqui para representar Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.

A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.

Transmissão ao vivo no SBT e na Disney +, às 22:30 horário de Brasília e 21:30 horário do MS. A votação acontecerá durante a transmissão.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Apresentação aconteceu em Porto Murtinho, em junho de 2023
Geral
Produtores de Munhoz e Mariano são multados por oferecer álcool a adolescente em show; assista
A primeira apresentação de Léo confirma que, mesmo tão jovem, ele já tem um talento natural para a música
Comportamento
Filho de Marília e Murilo encanta a internet durante apresentação de bateria; assista
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Comportamento
Disfarçado, Neymar passeia por Nova York e compartilha registros nas redes
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Comportamento
Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo
Espetáculo 'Grandes Miudezas'
Comportamento
Sesc Teatro Prosa promove programação infantil gratuita nas férias
Segundo o estudo, divulgado em The Journal of Nutrition, beber de 1 a 2 xícaras dessa forma simples está relacionado a uma redução de 16% no risco de morte
Comportamento
Café puro pode diminuir risco de morte, afirmam pesquisadores
Peregrinação sai de Campo Grande
Comportamento
Peregrinação leva fiéis de Campo Grande para Terenos no '26º Caminho de Santo Antônio'
As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas
Comportamento
Feira Central abre inscrições para oficina gratuita de musicalização infantil
Policiais visitaram a idosa em seu aniversário
Comportamento
VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas
Evento gratuito atraiu católicos de todo o Estado
Comportamento
Frei Gilson reúne fiéis em celebração de 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul