"Estou aqui para representar", campo-grandense chega à final do The Voice Brasil 2025

Campo-grandense, a cantora Bell Éter conquistou um lugar na grande final do The Voice Brasil 2025, reality musical exibido pelo SBT e Disney+. A competição, que reúne vozes marcantes de todo o país, agora entra na fase decisiva e Bell busca o apoio do público Sul-mato-grossense para alcançar a vitória.
A cantora conta que antes de sua participação no programa, Bell percorreu um caminho de dedicação e luta pela música. Ela foi criada no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, e decidiu ir além das oportunidades limitadas da Capital, levando sua voz a diferentes públicos e cenários. Ela conta ainda que para buscar visibilidade, chegou a se apresentar na movimentada Avenida Paulista, em São Paulo, atraindo a atenção de passantes.
No palco do The Voice Brasil, Bell Éter brilhou desde sua estreia, emocionando jurados e público com sua interpretação de “Love in the Dark”, de Adele, o que garantiu sua entrada no Time Duda Beat e provocou reações calorosas da artista técnica.
Agora, representando com orgulho o estado de Mato Grosso do Sul em nível nacional, Bell Éter convoca especialmente os sul-mato-grossenses para apoiar sua trajetória. “Meu sonho é emocionar as pessoas e fazer história com minha música. Estou aqui para representar Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul”, afirmou.
A grande final do The Voice Brasil 2025 está marcada para 22 de dezembro, e a expectativa é que o apoio popular seja decisivo nesse momento histórico da carreira da artista.
Transmissão ao vivo no SBT e na Disney +, às 22:30 horário de Brasília e 21:30 horário do MS. A votação acontecerá durante a transmissão.