Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Superdotada de Campo Grande encanta com talento e dedicação aos 10 anos

Com QI de 121 e medalhas em olimpíadas, Miah Palácios concilia conquistas e a leveza da infância com apoio da família e do Ceam-AHS

23 agosto 2025 - 11h32Luiz Vinicius
Miah, a criança superdotada, ao lado dos pais Millena e MoisésMiah, a criança superdotada, ao lado dos pais Millena e Moisés   (Redes Sociais)

A pequena Miah Yassumoto Palácios, de 10 anos, de Campo Grande, é uma daquelas crianças que com certeza enchem os pais de orgulho, principalmente pela capacidade intelectual, a ponto de ser considerada uma estudante superdotada.

No CEAM-AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação), a menina teve um índice impressionante ao atingir 121 de QI na avaliação realizada.

Inclusive, Campo Grande conta com esse centro de referência, sendo o único em Mato Grosso do Sul. Atualmente, cerca de 110 estudantes da Capital, do interior e de 3 distritos recebem acompanhamento em 9 municípios, somando mais de 2 mil atendimentos mensais em 15 áreas do conhecimento.

Em conversa com a reportagem do JD1 Notícias, os pais de Miah, Millena e Moisés, explicaram que existe uma preocupação para que ela não se cobre tanto e também não tenha nenhum peso na consciência de que exigirão mais da parte dela.

"Temos receio de que ela seja muito crítica consigo mesma e se cobre em excesso por saber que possui esse dom, carregando o peso da ideia de que iremos exigir mais dela. Procuramos incentivá-la ao máximo, sem sobrecarregar, e, ao mesmo tempo, acompanhá-la sem impor controle sobre o que deve ou não fazer, já que foi diagnosticada com altas habilidades há apenas três anos", destacou a mãe, Millena.

A família detalha que a criança estuda no período matutino, frequenta o CEAM duas vezes na semana, agradecendo pelo acolhimento dos profissionais e da estrutura, e ainda possui tempo para estar no Kumon.

"Talvez a soma dessas atividades, aliada ao acompanhamento — especialmente da mãe — tenha contribuído para que ela conquistasse diversas medalhas em olimpíadas nacionais e internacionais de matemática, português e até de satélite", pontuou Moisés Palácio.

Centro de Altas Habilidades e Superdotação - O Ceam/AHS atua como um braço estratégico da Coesp (Coordenadoria de Educação Especial), vinculada à Sudeb (Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica). 

O processo para ingresso inicia-se nas escolas da Rede Estadual e também da rede municipal ou privada, por meio da observação e indicação de comportamentos e habilidades diferenciadas. Professores, coordenadores pedagógicos e gestores podem sinalizar alunos com desempenho acadêmico muito acima da média, criatividade excepcional, habilidades artísticas, liderança ou raciocínio lógico avançado.

A partir da indicação, o estudante é encaminhado para avaliações multidisciplinares realizadas por uma equipe técnica especializada. Esse processo envolve entrevistas, testes específicos, observações sistemáticas e análise do histórico escolar.

Após a caracterização como estudante com altas habilidades/superdotação, o Ceam/AHS passa a oferecer o Atendimento Educacional Especializado semanalmente, com atividades voltadas ao desenvolvimento integral do estudante. Os encontros incluem oficinas, projetos interdisciplinares, orientação vocacional, além de suporte psicológico e pedagógico.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Praça Cuiabá, em Campo Grande
Comportamento
JD1TV: Primeiro bairro da Capital, Amambai carrega história e concentra patrimônios históricos
Festival Internacional da Carne 2025 acontece de 19 a 21 de setembro na Capital
Comportamento
Festival Internacional da Carne 2025 acontece de 19 a 21 de setembro na Capital
Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira
Comportamento
Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira
Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10
Comportamento
Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Comportamento
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Empresa MS Florestal implementou Programa Pessoinhas
Comportamento
Dia da gestante: Empresa cria programa em apoio à gestação e 'acolhe' colaboradoras
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Comportamento
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Comportamento
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Comportamento
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Carlo Acutis
Comportamento
Quiz agita jovens da Capital durante semana de canonização de Carlo Acutis

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande