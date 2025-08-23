Superdotada de Campo Grande encanta com talento e dedicação aos 10 anos

A pequena Miah Yassumoto Palácios, de 10 anos, de Campo Grande, é uma daquelas crianças que com certeza enchem os pais de orgulho, principalmente pela capacidade intelectual, a ponto de ser considerada uma estudante superdotada.

No CEAM-AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação), a menina teve um índice impressionante ao atingir 121 de QI na avaliação realizada.

Inclusive, Campo Grande conta com esse centro de referência, sendo o único em Mato Grosso do Sul. Atualmente, cerca de 110 estudantes da Capital, do interior e de 3 distritos recebem acompanhamento em 9 municípios, somando mais de 2 mil atendimentos mensais em 15 áreas do conhecimento.

Em conversa com a reportagem do JD1 Notícias, os pais de Miah, Millena e Moisés, explicaram que existe uma preocupação para que ela não se cobre tanto e também não tenha nenhum peso na consciência de que exigirão mais da parte dela.

"Temos receio de que ela seja muito crítica consigo mesma e se cobre em excesso por saber que possui esse dom, carregando o peso da ideia de que iremos exigir mais dela. Procuramos incentivá-la ao máximo, sem sobrecarregar, e, ao mesmo tempo, acompanhá-la sem impor controle sobre o que deve ou não fazer, já que foi diagnosticada com altas habilidades há apenas três anos", destacou a mãe, Millena.

A família detalha que a criança estuda no período matutino, frequenta o CEAM duas vezes na semana, agradecendo pelo acolhimento dos profissionais e da estrutura, e ainda possui tempo para estar no Kumon.

"Talvez a soma dessas atividades, aliada ao acompanhamento — especialmente da mãe — tenha contribuído para que ela conquistasse diversas medalhas em olimpíadas nacionais e internacionais de matemática, português e até de satélite", pontuou Moisés Palácio.

Centro de Altas Habilidades e Superdotação - O Ceam/AHS atua como um braço estratégico da Coesp (Coordenadoria de Educação Especial), vinculada à Sudeb (Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica).

O processo para ingresso inicia-se nas escolas da Rede Estadual e também da rede municipal ou privada, por meio da observação e indicação de comportamentos e habilidades diferenciadas. Professores, coordenadores pedagógicos e gestores podem sinalizar alunos com desempenho acadêmico muito acima da média, criatividade excepcional, habilidades artísticas, liderança ou raciocínio lógico avançado.

A partir da indicação, o estudante é encaminhado para avaliações multidisciplinares realizadas por uma equipe técnica especializada. Esse processo envolve entrevistas, testes específicos, observações sistemáticas e análise do histórico escolar.

Após a caracterização como estudante com altas habilidades/superdotação, o Ceam/AHS passa a oferecer o Atendimento Educacional Especializado semanalmente, com atividades voltadas ao desenvolvimento integral do estudante. Os encontros incluem oficinas, projetos interdisciplinares, orientação vocacional, além de suporte psicológico e pedagógico.

