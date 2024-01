Surpresa: Fã da polícia, menino comemora aniversário passeando de viatura; assista

O pequeno João Guilherme ganhou uma surpresa para lá de especial no aniversário de 6 anos. Fã da polícia, o menino teve como convidados especiais na festa a tropa de elite de Mato Grosso do Sul.

João Guilherme, que mora em Dourados, no interior de Mato Grosso do Sul, comemorou o aniversário em Campo Grande. Com uma doença nos rins, o menino fica na Capital, em uma casa de apoio, para realizar hemodiálise durante a semana.

A homenagem foi construída como uma corrente do bem. Uma pessoa da corporação da Polícia Militar soube que o menino gostava dos policiais. Com uma ligação, a surpresa foi montada, e é claro, ele amou.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver os policiais dos Batalhões do Choque e do Bope (Operações Policiais Especiais) durante a surpresa. Os militares não dispensaram a alegria durante a abordagem especial.

A alegria não foi apenas pela presença. João Guilherme também passeou nas viaturas, junto aos policiais.

Na internet, o vídeo com a homenagem ao João Guilherme aqueceu o coração de várias internautas. "Que essa lembrança positiva e a força do menino João inspirem a todos, e que ele siga trilhando seu caminho com muita positividade e alegria. Força guerreiro João, conte sempre com a Polícia Militar!", escreveram no post. Assista:

