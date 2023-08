Tasting Campo Grande de vinhos acontece hoje

O Tasting Campo Grande, realizado pela Grand Cru, acontece nesta quinta-feira (17), das 19h às 23h. O evento é voltado para os apreciadores de vinhos degustarem dezenas de rótulos das mais renomadas vinícolas do mundo. Será uma experiência imersiva para degustação de vinhos da França, Portugal, Itália, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Alemanha e Nova Zelândia.

Com dezenas de rótulos selecionados entre vinícolas premiadas, o evento ainda terá a participação da Charcutaria Pantanal com suas iguarias e embutidos, a Queijaria Artesanal MS com seus queijos artesanais brasileiros, além da Sweet Confeitaria com seus pães artesanais, e o Bistrô Grand Cru apresentando mini pratos do seu cardápio em edição especial para o evento.

A entrada custa R$ 200,00 e o cliente ganha um cashback de R$ 50,00 para compra de vinhos na Grand Cru Campo Grande. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet na plataforma Sympla ou diretamente na loja Grand Cru em Campo Grande.

Serviço

Tasting Campo Grande

Data: 17 de agosto

Horário: 19h às 23h

Local: Grand Cru Campo Grande

Passaporte: R$ 200,00

Reservas e informações: 2525-0101

