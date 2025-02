Tati Quebra Barraco abre folia dos blocos de rua em Campo Grande nesta sexta

"Piririm, piririm, piririm, alguém ligou pra mim". O bloco Farofolia de Campo Grande vai receber o show da funkeira carioca Tati Quebra Barraco nesta sexta-feira de Carnaval (28). A entrada é gratuita.

A apresentação da funkeira será a abertura do Carnaval na Capital, na região da Esplanada Ferroviária. O palco estará localizado na Rua Dr. Temístocles, entre as Ruas 14 de Julho e Calógeras.

A folia começa às 16h e contará com outras atrações regionais, como DJ Dan Santos, Abhner, Gustavo Freitas, Gikka, Lady Afro, Renê e o Balé Farofolia.

Além do bloco Farofolia, os blocos Só Love, Nada Sobre Nós Sem Nós e o Bloco do Reggae também irão se apresentar, todos com inicio às 16h.

As apresentações vão até o dia 8 de março na Capital. Em 2025, o carnaval na Cidade Morena pretende reunir mais de 100 mil foliões, superando o público de 2024.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também