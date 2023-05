Tatuador passa 15h em centro cirúrgico para 'fechar' costas de cliente na Capital

Com 18 anos de profissão e mais de quatro mil tatuagens feitas ao longo do tempo, o tatuador Kallel Reche, bastante conhecido na Capital, fez história mais uma vez em sua carreira. Com um procedimento pioneiro em Mato Grosso do Sul, o artista passou 15h dentro do centro cirúrgico "fechando" as costas de um cliente.

"O my friend tinha uma tattoo antiga que estava incomodando tanto, que ele não se sentia mais a vontade nem para tirar a camiseta. Também tínhamos outros poréns, ele não tinha mais tolerância a dor e nem tempo disponível para executarmos a tattoo da maneira convencional", detalhou ele.

Segundo o artista, o projeto começou muito antes da execução. Primeiro com uma entrevista de duas horas no estúdio para entender o que o cliente desejava, depois as medidas e, por fim o mais difícil, pensar em uma arte que agradasse o cliente e mais ainda, cobrisse a antiga tatuagem que era o principal objetivo.

"Minha primeira vez tatuando no Centro Cirúrgico e devo dizer, foi melhor do que o esperado!", escreveu o tatuador nas redes sociais.

Ao todo, Kallel contou com a ajuda do tatuador Boeno e outras duas pessoas de sua equipe, fora o médico anestesista da Servan e mais duas pessoas que auxiliaram na sedação e garantiram a saúde do cliente durante todo o procedimento. "A opção mais viável e segura foi a sedação endovenosa no paciente, onde ele mantém a liberdade de levantar, alongar e até ir ao banheiro durante o procedimento e permanecer sem dor", explicou.

Mesmo que a tatuagem tenha sido grande, o Kallel reforça que a cicatrização do cliente será melhor do que a de quem faz tatuagem "no seco", devido a medicação aplicada.

O procedimento começou às 7h e foi até às 22h do mesmo dia. Apesar das 15h em pé, para Kallel foi um trabalho muito gratificante. A tatuagem foi feita na última segunda-feira (8).

"Minha missão era renovar sua autoestima o mais rápido possível e com o auxílio do Bueno, junto ao Servan Anestesiologia e o Hospital de Olhos de Campo Grande, que garantiram toda a segurança do procedimento, isso foi possível em apenas 15h", finalizou ele. Confira:

