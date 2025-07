Técnica de enfermagem realiza rifa para custear despesas durante tratamento contra câncer

Mikaélle Coqueiro Freitas, de 30 anos, foi diagnosticada, recentemente, com câncer na tireoide, e precisará passar por cirurgia de remoção parcial da glândula.

Agora, ela, que é técnica de enfermagem, está rifando um ventilador de teto como forma de arrecadar recursos para custear suas despesas básicas - aluguel, água, energia - durante o período de afastamento médico.

Segundo Mikaélle, o procedimento será realizado na Santa Casa, hospital onde atua e que atende o seu plano de saúde. A cirurgia ainda não tem data marcada, pois ela está em fase de realização dos exames pré-operatórios.

Se não houver necessidade de quimioterapia ou radioterapia, ela espera retomar as atividades profissionais após o período de recuperação.

Afastada do trabalho por recomendação médica, Mikaélle enfrenta dificuldades financeiras enquanto aguarda a liberação do benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que ainda está em análise.

“Vou precisar de pelo menos 30 dias de repouso após a cirurgia, e como ainda não recebo pelo INSS, estou tentando arrecadar o suficiente para manter as contas em dia”, explicou.

Além da rifa, Mikaélle também está vendendo docinhos e prestando pequenos serviços de cuidado com idosos para complementar a renda.

O sorteio da rifa — que está sendo vendida no valor de R$ 20 por número — será realizado assim que todas as cotas forem vendidas.

Os números podem ser adquiridos pelo celular (67) 99875-2079 ou realizar uma contribuição via Pix 42495327800.

