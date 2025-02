Tem curiosidade? Bioparque Pantanal oferece visitas guiadas; veja como funciona

Com o objetivo de proporcionar uma experiência ainda mais imersiva na biodiversidade, o maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal de Campo Grande, oferece visitas guiadas duas vezes por semana. Profissionais capacitados apresentam cada detalhe do empreendimento e reforçam a importância da conservação ambiental.

Durante a visita guiada, os visitantes terão a oportunidade de conhecer as 453 espécies que compõem o plantel do Bioparque. Entre os destaques estão a lobinha Delinha, as famosas serpentes Gaby Amarantos (sucuri), Rachel Carson (jiboia) e a píton albina (Capitu), além dos jabutis (Leão e Donatello) e os peixes gigantes, que chamam atenção pelo tamanho e beleza.

O MIbio (Museu Interativo da Biodiversidade) também faz parte da experiência, levando os visitantes a uma viagem sensorial e tecnológica pelo bioma Pantanal.

Para participar da visita guiada, basta realizar o agendamento pelo site do Bioparque. Os grupos iniciam o passeio às 10h e às 15h, às quartas-feiras e sextas-feiras. O local também oferece visita autoguiada de terça a sábado. Nesta opção, os visitantes encontram profissionais capacitados em diversos pontos do aquário para esclarecer dúvidas e apresentar curiosidades sobre os animais caso seja necessário.

Confira os dias e horários de visitação:

Terça a sábado;

Manhã: 8h30 às 12h (check-in até às 11h);

Tarde: 13h30 às 17h30 (check-in até às 16h30);

Feriados: 8h30 às 14h30 (check-in até às 13h30);

Visita guiada

Quartas e sextas-feiras

Manhã: 10h;

Tarde: 15h

