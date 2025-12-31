Tem superstição na roupa? Saiba quais cores usar e o que cada uma significa no Réveillon

Se você tem superstição, certamente já escolheu a roupa e a cor que usará no Réveillon. Mas algumas pessoas ainda ficam em dúvida sobre o que significa cada uma das cores para a virada do ano.

Entre saúde, dinheiro e amor, mais do que um look especial, escolher a cor para a passagem de ano é também uma forma de manifestar aquilo que queremos atrair no próximo ano.

Veja o que cada cor significa:

Branco – Paz, equilíbrio e novos começos

A cor mais tradicional da Passagem de Ano simboliza paz interior, harmonia e renovação. Usar branco é ideal para quem deseja iniciar o novo ano com leveza, clareza emocional e serenidade.

Amarelo ou dourado – Prosperidade e sucesso financeiro



Associadas ao ouro e à abundância, estas cores são escolhidas por quem deseja atrair dinheiro, oportunidades profissionais e crescimento material. O dourado acrescenta ainda um toque de poder e realização.

Vermelho – Amor, paixão e vitalidade



Ligado à energia, ao desejo e à força vital, o vermelho é indicado para quem procura um ano intenso em emoções, paixão e dinamismo, tanto na vida amorosa como pessoal.

Rosa – Amor doce e harmonia emocional



Mais suave que o vermelho, o rosa simboliza afeto, romance, ternura e equilíbrio nas relações. É a cor certa para quem deseja fortalecer laços afetivos ou atrair um amor sereno.

Verde – Saúde, esperança e crescimento



Representa renovação, equilíbrio físico e ligação à natureza. Usar verde é uma escolha comum para quem deseja um ano com mais bem-estar, estabilidade e evolução pessoal.

Azul – Tranquilidade, proteção e clareza mental



Associado à calma e à confiança, o azul ajuda a atrair paz, proteção e maior equilíbrio emocional. Ideal para quem procura estabilidade e serenidade no novo ano.

Roxo ou violeta – Espiritualidade e transformação



Ligadas à intuição e à sabedoria interior, estas cores são usadas por quem deseja crescimento espiritual, transformação profunda e maior conexão consigo próprio.

Prateado – Intuição, modernidade e renovação

O prateado está associado à energia da lua, à intuição e à feminilidade moderna. É a cor ideal para quem deseja um ano de renovação, mudanças positivas e maior conexão consigo mesma. Simboliza também inovação, proteção e elegância, sendo perfeita para mulheres que querem entrar no novo ano com brilho, confiança e um olhar voltado para o futuro

Preto – Independência e poder pessoal



Apesar de menos tradicional, o preto simboliza autonomia, elegância e força interior. É indicado para quem deseja assumir controlo da própria vida e tomar decisões firmes.

