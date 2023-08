Tereré do amor: Terra e Paixão usa bebida típica de MS em cena "picante"

O tereré faz parte da vida do Campo-grandense, mas será que até nos momentos de fetiches?! O assunto gerou repercussão na internet após mais um capítulo da novela Terra e Paixão, exibida nessa terça-feira (15).

Na cena, Ramiro (Amaury Lorenzo) teve mais um sonho daqueles com Kevinho (Diego Martins). Depois de ter sonhado que estava se casando e Kevin era a noiva, o capataz de Antônio La Selva (Tony Ramos) foi além e, desta vez, fantasiou que era o próprio patrão. Contudo, a cena usou o tereré como objeto de fetiche em meio aos olhares picantes e "calientes" entre os dois.

"Estou com medo de dormir e ter aquele sonho que eu tive na noite passada. Eu tenho que dormir pra trabalhar amanhã. Mas não vai acontecer nada, eu tenho fé", disse Ramiro que, em seguida, passou a contar carneirinhos.

Ele logo pegou no sono e o sonho da vez começou. Na miragem, o capataz se imaginou como Antônio La Selva e Kevin era Irene (Glória Pires). Com as roupas e trejeitos no estilo do patrão, Ramiro tinha a esposa de seus sonhos: Kevin, com os trajes de Irene e até o cabelo igual ao da vilã.

Ele entrou em cena caracterizado e, sensualmente, com direito a cabelos longos com a personagem, entregou um tereré para o "maridão". "Chamou, amor? Trouxe um tereré pra você", disse Kevin. Assim que recebeu a bebida, Kevin passou a sugar a água pela bomba de forma sensual, enquanto olhava para a amada, que correspondia os olhares.

No final, Kevin ainda deu uma ajeitada no bigodinho de Ramiro e, quando os dois iam se beijar, o capanga de La Selva acordou desesperado. "Deus, afasta esses demônios de mim", pediu ele, olhando para os céus.

É claro que a cena repercutiu nas rtedes sociais e provocou risos nos internautas que assistiam a novela das 21h. Confira:

A MÚSICA, AS ROUPAS, O TERERE, A ARRUMADINHA NO BIGODE! ramiro e kelvin os próprios antonio e irene #terraepaixão pic.twitter.com/UxIBQvnN9X — elly jurídico kelmiro (@repzmore) August 16, 2023

