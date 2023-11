Tererê não! Ratinho erra pronúncia de 'Tereré' e sul-mato-grossenses se revoltam

É de polêmica que o povo gosta! O apresentador Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o Tereré. Acontece que muitos sul-mato-grossenses não gostaram da pronúncia 'tererê', e nem de algumas informações ditas por ele.

No vídeo, Ratinho revela ter uma garrafa térmica de couro personalizada com seu nome. Ele aparece bem à vontade na varanda de uma fazenda. Em seguida, o próprio se serve uma cuiada e decide falar da bebida para seus seguidores.

O problema é que o apresentador cometeu vários equívocos em sua explanação. Além de pronunciar "tererê" e não "tereré", ele disse que a bebida é consumida no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Pará. A comparação com o chimarrão também foi considerada infeliz. Logo, os internautas encheram a publicação de comentários.

"Olha, pra você que não conhece, o tererê é um chimarrão frio. Só que o chimarrão tem uns pedacinhos, pózinho da erva, e o tererê só tem a folha da erva. O tererê é gelado, muito gelado e é consumido nas regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e, às vezes, no norte do Paraná", disse Ratinho. Assista:



A "explicação" do apresentador gerou diversos comentários negativos na publicação. Tanto que ele precisou limitar o espaço aberto para manifestações de internautas.

Vale ressaltar que a bebida paraguaia é típica em Mato Grosso do Sul, mas também de outros estados do Brasil também. Ratinho é dono de uma fazenda em MS, por isso tem contato frequente com o tereré.

