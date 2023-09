Tereré no Pod Delas: Luan Santana leva bebida de MS para se refrescar em podcast

Ele leva o tereré dele! O cantor Sul-mato-grossense Luan Santana foi o convidado do episódio dessa terça-feira (19), do Pod Delas - um dos podcasts mais famosos do país, gravado em São Paulo. Para falar sobre sua trajetória, carreira e vida pessoal, 'o gurizinho' levou a bebida típica do Estado para se refrescar durante a entrevista.

Enquanto todos os outros convidados, de episódios anteriores, tomaram água na caneca do programa, Luan fez diferente em sua particiação. O sertanejo tem uma garrafa de couro, bastante popular em MS, com seu nome escrito nela, e não a largou em nenhum momento. Durante todo o bate-papo, Luan foi tomando o 'tererézin'.

Em determinado momento, as apresentadores Tata Estaniecki e Boo Unzueta chegaram a perguntar sobre a bebida típica daqui e ele comentou sobre o assunto. "É com água gelada, bastante gelo. Levo minha garrafa pra onde eu for, ainda mais nesse calorzão que tá fazendo nesses últimos dias", respondeu Luan. Confira trecho do podcast:

Tereré no Pod Delas: Luan Santana leva bebida de MS para se refrescar em podcasthttps://t.co/vwgPmNOPJm pic.twitter.com/6uyBApILOi — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) September 20, 2023

