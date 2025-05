The Town 2025 abre pré-venda de ingressos com atrações como Travis Scott

Está oficialmente aberta a pré-venda de ingressos para o festival The Town 2025. A nova edição do evento acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Neste primeiro momento, apenas membros do The Town Club e clientes Itaú têm acesso à compra dos ingressos. A venda geral ao público será iniciada em 27 de maio.

Os ingressos custam R$ 975 (inteira) e R$ 487,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de conveniência. Serão cinco palcos espalhados pelo autódromo.

Entre os destaques da programação estão Green Day, Mariah Carey, Backstreet Boys, Lionel Richie, Iggy Pop, Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, MS Lauryn Hill, entre outros artistas que se apresentarão nos diversos palcos do festival.

Confira a programação principal do The Town 2025:

6 de setembro

Skyline: Travis Scott, Don Toliver, Filipe Ret

The One: MS Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley, Matuê, MC Cabelinho, Karol Conka convida Ajuliacosta e Ebony

Palco Quebrada: MC Hariel, Tasha & Tracie, Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square: Stacey Ryan, Joabe Reis, SP Square Big Band com Tony Gordon

The Tower: Victor Lou & GBR

7 de setembro

Skyline: Green Day, Sex Pistols, Bruce Dickinson, Capital Inicial

The One: Iggy Pop, Pitty, CPM 22, Supla & Inocentes

Palco Quebrada: Black Pantera, Punho de Mahin & MC Taya, Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square: Kamasi Washington, Orquestra Mundana Refugi, SP Square Big Band com Clariana

The Tower: Cat Dealers

12 de setembro

Skyline: Backstreet Boys, Jason Derulo, Ceelo Green, Jota Quest

The One: Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Duda Beat, Di Ferrero – The Hard Pop Party

Palco Quebrada: Kayblack, Duquesa, Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square: Snarky Puppy, Leo Gandelman, SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

The Tower: Dubdogz

13 de setembro

Skyline: Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo, Natasha Bedingfield

The One: Lionel Richie, Gloria Groove

Palco Quebrada: Criolo, Péricles convida Dexter, Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square: Jacob Collier, Vanessa Moreno, SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes

The Tower: LIU

14 de setembro

Skyline: Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Iza

The One: Ludmilla

Palco Quebrada: Belo (Embaixador do Palco Quebrada), Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square: Jacob Collier, João Bosco Quarteto, SP Square Big Band com Amanda Maria

The Tower: Anna

